Kožušany - Hlubočky 1:2

Branky: 16. Thomas - 8. Henkl, 77. Režný

Jiří Lužný, trenér FK Hlubočky: „Utkání se hrálo opět ve velkém a úmorném vedru. Přesto bylo velmi zajímavé, bojovné a se spoustou šancí na straně domácích i hostů. Vstup do utkání se nám vydařil. Plnili jsme to, na co jsme se připravovali. V 8. minutě jsme šli do vedení, po pěkné průnikové přihrávce Víti Koplíka do pokutového území zakončoval s velkým přehledem František Henkl. V 18. minutě z rohového kopu domácí vyrovnali. Od vyrovnávací branky se přenesla nervozita na naše kopačky a následovala spousta nepřesností. Naopak domácí vstřelený gól povzbudil, a byli aktivnější. Přesto šance na naší straně byly. Tu největší měl Tomáš Režný, jehož střelu směřující do opuštěné branky vyhlavičkoval David Rozehnal, který zachránil domácí. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a utkání jsme měli pod kontrolou. Přesto přišla nesmyslná chyba našeho brankáře (Patrika Axmanna) při rozehrávce. Následně fauloval domácího útočníka v pokutovém území. Kopala se penalta. Náš brankář svoji hrubou chybu napravil a penaltu vyrazil. V nervózní dvacetiminutovce jsme šli do vedení. V 77. minutě vstřelil hlavou gól Tomáš Režný. Náskok jsme už udrželi až do závěrečného hvizdu rozhodčího. Jsme rádi za tři body, domácí předvedli kvalitní výkon. Pochvalu zaslouží všichni hráči. Na malém hřišti v Kožušanech bude mít problémy každé mužstvo.“