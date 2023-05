Bělkovice-Lašťany - Hlubočky 1:1

Branky: 50. Vinkler - 68. z pen. Goldscheid

Bělkovice-Lašťany: „Ještě v týdnu jsme byli pozitivní a odhodlaní, že do zápasu s Hlubočkami nastoupíme v takřka plné sestavě a to včetně navrátilců ze zranění. Pomoct byl opět také Tom Vinkler. Tahle představa se nám ale rozplynula po rozcvičce, kdy se zranil Dan Orlet a bolístka z tréninku se ozvala i u Miry Sklenáře. Byli jsme tak nuceni přeskupit řady a lavice náhradníků najednou čítala pouze napůl zraněné či zraněné. Samotný zápas byl od začátku nahoru dolů. Hrálo se ve slušném tempu na rychlém povrchu, kterému lehký déšť prospěl. Hlubočky držely více míč a my se snažili hrozit z brejků či využít chyb v rozehrávce. Byli jsme si vědomi velké síly Hluboček v útoku, čemuž bylo přizpůsobeno i rozestavení. Zlomový moment zápasu přišel v 18. minutě, kdy byl po faulu na unikajícího Torrese vyloučen gólman hostů Axmann. Obraz hry ale prvních deset minut po vyloučení připomínal spíše situaci opačnou. Hlubočky měly šance ke skórování a my se hledali. Obrázek hry se ale do poločasu pomalu měnil a my měli více ze hry, a to zejména díky standardním situacím. Skóre se ale do poločasu už neměnilo. Druhá půle začala tak, jak jsme chtěli - šli jsme do rychlého vedení. Po pravé straně utekl Mara Vinkler a špatně postaveného brankáře hostí obstřelil šajtlí. Průběh utkání se nám ale i přes výhodu jednoho hráče v poli kontrolovat příliš nedařilo. Hlubočky hrozily zejména po křídlech a tlačily se do zakončení. Naštěstí nás držel Filda Pospíšil v bráně. Další důležitý moment zápasu přišel v 68. minutě, kdy byl po faulu Vavřiníka odpískán proti nám pokutový kop. Druhá penalta proti nám v řadě a opět plno emocí. Rozhodčí byl ale nekompromisní, a podle něj byla… Sám faulovaný Goldscheid penaltu proměnil. V posledních dvaceti minutách to byl fotbalu nahoru dolů a vítěznou branku mohly vstřelit oba týmy. Bohužel nám se nedaří do ofenzívy, naše zápasy nabízí velmi málo branek, a když nás červená karta hostí tak trochu pasovala do role tvořit, tak to nás naopak i trochu svazovalo. Utkání tak skončilo zaslouženou remízou, hosté si ji bojovností i v deseti lidech zasloužili, a my naopak promarnili možnost zisku tří důležitých bodů.“ Zdroj: Facebook SK Bělkovice – Lašťany

FK Hlubočky: „Od zápasu jsme očekávali, že domácí budou zalezlí na vlastní polovině a budou spoléhat na nějakou standardní situaci a nebo brejk. Chtěli jsem do utkání vstoupit aktivně a pokud možno dát rychlé gól. Začátek se odehrával převážně na polovině soupeře. Domácí nebyli příliš nebezpeční a snažili se pokud možno neinkasovat. Naši hráči si postupně vypracovali několik brankových příležitost, které ovšem buď pochytal domácí brankař a nebo kluci trestuhodně zahodili. A tak typicky pro nás přišel trest. Po zbytečné ztrátě míče se dostali domácí k rychlému brejku, který musel hasit až Patrik Axmann, bohužel to hasil přes kotníky soupeře. No a protože byl poslední hráč, tak se mohl jít v klidu v 18. minutě sprchovat. Hra se pak opticky více vyrovnala. Do konce prvního poločasu jsme si vypracovali ještě dvě velmi dobré příležitosti na vstřelení gólu. Bohužel místo toho, aby byl zápas rozhodnutý a my vedli 3:0, tak se šlo do kabin za stavu 0:0. Pro nás se nic neměnilo, ve druhém poločase jsme chtěli být ještě aktivnější a utkání zlomit na naši stranu. Plány nám ovšem již v 50. minutě zkomplikoval Vinkler Marek. Domácí sehráli povedený protiútok z pravé strany a domácí útočník šajtlí na Rosického z rohu vápna obstřelil Jakuba Grosse. Bělkovice šly do vedení 1:0. Domácí potom ještě více zalezli a soustředili se na udržení jednobrankového vedení. To se jim dařilo až do 68. minuty. Ondra Goldscheid získal na polovině soupeře míč, namířil si to přímo k bráně domácích, doběhl až do vápna a tam byl faulován. Rozhodčí pískl pro domácí přísnou, pro Ondru jasnou penaltu. Takže od 68. minuty byl stav 1:1. Hra se pak v podstatě nijak nezměnila. Kluci z Bělkovic vypadali, že jsou spokojení s remízou a tak se příliš do útoku nehnali. Na našich hráčích už byla patrná únava a tak v přechodové fázi a finální fázi chyběla potřebná kvalita a trpělivost (i když, kdo ví, jestli to bylo únavou). Když už jsme se k zakončení dostali, tak střela neměla potřebné parametry. Domácí ve druhém poločase hrozili hlavně ze standardních situací. Těch měli spoustu. Naštěstí pro nás, se nám dařilo tyto situace uskákat a když už se domácí dostali k zakončení, tak si také nepočínali příliš kvalitně. Zápas se tedy chýlil k remízovému výsledku. V 85. minutě měli svoji největší šanci v zápase domácí. Jejich útočník se řítil sám na našeho brankaře, ten ho ve vápně fauloval. Domácí hráč ovšem nespadl, situaci ustál (palec na horu za to) a zakončoval do prázdné brány. Před gólem nás zachránil Vít Koplík, který se stihl vrátit a míč zablokovat.“ Zdroj: Facebook FK Hlubočky