I. A třída, skupina B, 19. kolo

Hodolany - Chválkovice 1:0

Branka: 52. Charamza

VIDEO: Překvapení v olomouckém derby! Chválkovice si z Hodolan neodvezly ani bod

Milan Kovařík, trenér Hodolan: „Zápas před solidní návštěvou rozhodl mladík Charamza. Hosté byli fotbalovější a my hráli ze zabezpečené obrany a chodili do rychlých protiútoků. Kluci hráli zodpovědně, obětavě a soupeře nepustili do velkých šancí. Všichni hráči za svůj výkon zaslouží pochvalu a odměnou jsou důležité tři body proti výbornému soupeři.“

Alexandr Bačík, trenér Chválkovic: „Nevypracovali jsme si žádnou gólovku a domácí vyhráli zaslouženě, k čemuž jim gratuluji. Na konci jsme sice trošičku přidali, ale i tak jsme si nic nevytvořili. Řekl bych, že i takových těch gólovek měly Hodolany více než my.“