Beňov - Radslavice 2:4

Branky: 39. Navrátil, 19. vl. Panák - 10. z pen. Ma. Suchánek, 32. Hotěk, 34. Ma. Suchánek, 79. Ondrouch.

Vladimír Nesňal, trenér Beňova: „V domácím utkání jsme přivítali nováčka a zároveň vedoucí tým soutěže Radslavice s cílem přerušit jejich vítěznou sérii. Začátek utkání byl podobný jako minule. Velkou šanci jsme neproměnili a hosté z první návštěvy našeho pokutového území vytěžili proměněnou penaltou vedení. Podařilo se nám rychle vyrovnat, ale hosté trestali naše nepřesnosti a dvěma střelami ze střední vzdálenosti odskočili na 3:1. Ještě do poločasu snižujeme, ve druhém poločase už to bylo jen o dobývání soupeřovi obrany, bohužel marném. Do vyložených šancí nás Radslavičtí nepustili, počkali si na naši chybu a rozhodli na konečných 2:4. Ztrátu na čelo tabulky jsme tak nesmazali, výsledek utkání je pro nás zklamaní. Zápas si ještě v kabině rozebereme. Střelecká forma nás bohužel zrovna v takovém utkání před početnou diváckou kulisou opustila.“

Marek Suchánek, hrající trenér Radslavic: „Venkovní utkání proti okresnímu rivalovi jsme úspěšně zvládli a i nadále zůstáváme neporaženi. Úvod utkání měli lepší domácí, kdy nás vysokým presinkem dostávali pod tlak a vytvářeli si šance. Nám se podařila ojedinělá brejková akce, po které jsme zahrávali pokutový kop. V 10. minutě jsme se tak ujali vedení. Následoval tlak Beňova, který vyústil ve vyrovnávací branku. Do konce poločasu jsme zlepšili mezihru, z čehož plynuly dvě další branky do sítě soupeře. Výstavní ranou se prezentoval Hotěk, který dvě minuty na to vysunul Marka Suchánka do úspěšného samostatného úniku. Konec první půle patřil ale opět domácím, kteří si vybojovali penaltu. Tu však zneškodnil Lasík, z následného tlaku se ale prosadil beňovský Navrátil. Do druhé půle jsme vyztužili obranu, na které končila většina akcí soupeře. Ten v závěru vyslal bránicí hráče na hrot, což jsme dokázali v 79. minutě potrestat a uzavřít skóre na 4:2. Opět koncentrovaný a bojovný výkon z naší strany. Vzhledem k tomu, že soupeřův útok patří k nejproduktivnějším v soutěži, jsou body z venku ještě cennější. Musím ocenit i naše střídající hráče, kteří hru opět oživili a závěrečnou branku vypracovali právě oni. Díky patří i našim fanouškům, kteří se do Beňova vypravili a kteří nás tlačili za vítězstvím.“