Beňov – Nové Sady B 6:3

Branky: 10. Navrátil, 14. Pospíšil, 27. z pen. Machač, 66. Pumprla, 73. Gréč, 88. Machač - 24. Hynek, 42. Andreev, 58. Nguyen

Vladimír Nesňal, trenér Beňova: „Od začátku se hrál otevřený fotbal, po našich dvou nevyužitých šancích odpověděli hosté nastřelenou tyčí. Pak už začaly padat branky. Po pěkných nahrávkách za obranu jsme se po gólech Navrátila a Pospíšila dostali do vedení 2:0. Hosté rychle odpověděli snížením. Machač nás z penalty dostal opět do dvougólového vedení. Ani tohle vedení jsme ale neudrželi. Nové Sady na konci prvního a na začátku druhého poločasu srovnaly na 3:3. Opět do vedení jsme se dostali po hezké střele Pumprly. Pojistku jsme přidali po průniku aktivního Matyáše Gréče po pravé straně. Na konečných 6:3 v závěru upravil Machač. Pro diváky hezké utkání s mnoho šancemi a góly, nám zahrály obě krajní strany velmi dobře. Jsme rádi, že držíme dál jarní domácí vítěznou šňůru.“

Miroslav Lojka, trenér Nových Sadů B: „Je to škoda, vstřelili jsme tři branky a nevezme ani bod. Domácí nám odskočili na rozdíl dvou branek. To nás ovšem nezlomilo. Naopak jsme zápas dokázali srovnat na 3:3. Už se zdálo, že zápas otočíme v náš prospěch. Ale k odraženému míči před vápnem se dostal domácí hráč a trefil parádně k tyči. V utkání nastoupili tři naši dorostenci a jejich výkon nebyl vůbec špatný. Když se nám zranil náš nejlepší hráč Dominik Richter (ve 41. minutě, pozn. red.) tak naše šance na úspěch v tomto zápase byly minimální. To se také projevilo na konečném výsledku.“