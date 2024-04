Velká Bystřice - Želatovice B 8:1

Branky: 5. Sehnal, 22. Schmidt, 25. Hornich, 43. Spurný, 60. vl. Krejčíř, 77. Schulmeister, 83. Hornich, 90. Hornich - 70. Němec

Ladislav Onofrej, trenér Velké Bystřice: „Potřebovali a chtěli jsme odčinit výsledek z předešlého zápasu. Výsledkově se nám to podařilo, ale výkonem ještě ne. Je vidět, že změna a přechod z umělé trávy na přírodní nám zatím nesedl. Plynulost a průběh některých akcí nám nevychází, přesto se s postupem času prosazujeme až po individuálních akcích. Musíme se zamyslet i nad inkasovanými góly. V posledních dvou zápasech jsme jich dostali pět, což je moc.“

Jan Čtvrtníček, trenér Želatovic B: „Po odloženém domácím zápase s Chválkovicemi pro nás začínala sezóna na horké půdě favorita soutěže ve Velké Bystřici. Zápas pro nás začal velmi smolnou situací, kdy při prvním inkasovém gólu v 9. minutě se nám zranil náš brankář a my byli nuceni střídat našeho jediného hráče, který byl na střídačce. Domácí nás jednoznačně přehrávali a my si za první poločas nevytvořili v podstatě žádnou vyloženou šanci. Do šaten se šlo za stavu 4:0 pro domácí a to ještě chytl penaltu hráč, který vystřídal našeho zraněného brankáře. V šatně jsme si řekli, že půjdeme z hlubšího bloku a od půlky začneme napadat jejich obránce při rozehrávce. To nám fungovalo do 60. minuty, než nás potkal další smolný okamžik, a to vlastní gól. My jsme upravili skóre na 5:1 v 70. minutě po pěkné kombinační akci, bohužel to bylo z naší strany vše a na větší odpor jsme neměli fyzické síly, jelikož na střídání už nikdo nebyl. Domácí nám na cestu naložili ještě tři góly a výsledek je, jaký je. Velká Bystřice hraje jednoduchý a účinný fotbal s rychlým posunutím míče nahoru, kde mají Hornicha, který si na to umí naběhnout. My tento zápas musíme hodit za hlavu a doma proti Opatovicím se zlepšit a urvat vítězství.“

