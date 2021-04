SK Hranice získal statut Sportovního střediska mládeže krajského fotbalového svazu.

Klub se tak na seznam přibližně padesáti „vyvolených“ dostal po více než dvanácti letech.

„Všechno to souvisí s tím, jak se nám tam postupně daří přilákat trenéry s licencemi a patřičným vzděláním, kteří jsou na sobě ochotni pracovat,“ pochvaluje si předseda Daniel Vitonský.

Zatímco jiné kluby a oddíly řeší většinou problémy s úbytkem dětí, v Hranicích jsou na tom přesně naopak. U některých ročníků dokonce mají přetlak.

„Museli jsme přihlásit žáky také do okresních soutěží, ať si všichni zahrají,“ vysvětlil Vitonský.

Ti nejlepší přitom mají šanci zkusit se porvat o místo ve velkém fotbale.

„Velký úspěch je, že od nás dost kluků odchází směr Baník Ostrava nebo Sigma Olomouc. Když jsem trénoval, tak odešel do Sigmy Matěj Vymětalík, Miloš Šidlík, oba jsou v reprezentaci,“ zmínil Daniel Vitonský.

„V tomto směru neděláme nikomu problém. Když má někdo možnost vyzkoušet si vyšší soutěž, tak jsme jenom rádi. My bereme kluky taky z bližšího okolí, od nás pak kluci jdou dál do ligových klubů. Tam kluci dostanou úplně jiné možnosti, než jsme schopni nabídnout my,“ dodal předseda SK Hranice.

Z dobré výchovy mládeže přitom těží také mužský A-tým. Ten se aktuálně opírá hlavně o kvalitní odchovance, kteří se rádi vracejí domů.

„Takto se nám naše práce vrací. Když se podíváme, kdo je zpátky, všechno jsou to kluci s ligovými zkušenostmi,“ říká Vitonský.

Divizní Hranice tak mají jasný cíl, který chtějí po restartu soutěží realizovat. Je jím návrat do třetí ligy. „Ta se historicky v Hranicích hrála na dobré úrovni a já si myslím, že by nám to tam slušelo,“ uzavřel šéf hranického i krajského fotbalu.