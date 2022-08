"Nás přejeli jak vlak. To nebyli žádní veteráni, Koubek, Janoušek nebo Došek si s námi dělali co chtěli. Kdo umí, umí, nedá se nic dělat," s úsměvem komentovali někdejší kostelečtí hráči po výsledku 2:10.

U příležitosti 90. výroční založení fotbalu v Kostelci na Hané byla k vidění i výstava mapující celou historii klubu se stovkami fotek, novinových výstřižků a kronik. "Chystal jsem to tři neděle. Jsem rád, že kluci udělali z fotek na cédéčku smyčku, která se přehrává a každý se na ty fotky může podívat. Přece jen je to lepší na velké obrazovce než na malinkých fotkách. Tolik lidí, kolik tady je dnes nepamatuji padesát let," komentoval autor výstavy Jiří Grepl, který je v jednadevadesáti letech stále aktivním kronikářem a žijící klubovou legendou.

Vyvrcholením sváteční neděle byl mistrovský zápas nováčků krajského přeboru. Domácí hostili nedalekého rivala z Čechovic a urvali proti favoritovi bod. Největší měrou se o něj zasloužil brankář Vítek a vychýlená muška hostujících hráčů.

Čechovičtí mohli dát soupeři tvrdé K.O. během první půlhodiny. Dvakrát se v ložené šanci ocitl Šteigl, potřetí pak Petržela. Ve všech případech ale slavil úspěch kostelecký gólman Vítek. "Důvodem je nemohoucnost našich střelců a pak skvělý Vítek," konstatoval po bezbrankové remíze hostující kouč Lukáš Koláček, který bral remízu jako zklamání. "Pro nás je to ztráta a pro soupeře zisk. Přišli jsme o dva body a naopak jeden domácím darovali," dodal.

Jeho svěřenci se po herně vydařené první půli postupně přizpůsobili Kostelci a po změně stran se na hřišti spíše bojovalo než hrálo. "Čechovice potvrdily, že mají na tuhle soutěž nadstandardní kvalitu. Většina hráčů nastupovala ve třetí lize nebo divizi a je to znát. Hosté to herně potvrdili v prvním poločase, měli tři tutovky a my vůbec nic," uznal domácí lodivod Lubomír Keluc.

Paradoxně se však mohli nakonec domácí radovat ze tří bodů. V poslední minutě měl na noze vítězný gól Skalník, ale těsně minul levou tyč. "Skalník to měl trefit, tohle se zkrátka musí dát," měl jasno Keluc. "Nakonec nás zachránil fotbalový Bůh a také i nemotornost Skalníka. Z takové pozice se musí dávat góly," oddechl si naopak Koláček.

Čechovičtí se přes remízu udrželi v čele průběžné tabulky krajského přeboru, kterou budou chtít uhájit i v příštím kole. V neděli hostí v dalším derby třetího nováčka z Konice. Kostelečtí se představí také v neděli v Brodku u Přerova. Oba duely mají výkop v 16 hodin.

FC Kostelec na Hané – TJ Sokol Čechovice 0:0

Rozhodčí: Vedral – Sedláček, Doležal. ŽK: 48. L. Grulich, 56. Ondroušek, 83. Lužný – 31. Zelina, 76. Šolín, 89. Lakomý, 90.+1. Šteigl, 90.+3. Hanák. Diváků: 800.

Kostelec: Vítek – Hruban (90. A. Grulich), Pavlíček (29. Vyroubal), Ondroušek, Chytil – Grulich, Kořenovský, Prokop, Skalník – Lužný, Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.

Čechovice: Hradečný – Zelina, Studený, Lakomý, Šolín – Muzikant (79. Kadlec), Novák (84. Walter), Petržela, Hanák – Šteigl, Kopečný (75. Luža). Trenér: Lukáš Koláček.