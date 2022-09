Už po čtvrt hodině hry totiž poslal Medlov do vedení David Zmund, který normálně naskakuje mezi třemi tyčemi, ale tentokrát kvůli marodce v kádru musel do pole. A počínal si chladnokrevně, když přihrávku z boku hřiště uklidil k tyči. A za deset minut už to bylo 0:2, když špatného a nejistého vyběhnutí brankáře Čecha využil Patrik Kasal, který v souboji přetlačil obránce a doklepl míč do prázdné brány.

Ve 38. minutě se zdálo, že bude rozhodnuto. Z rohu vápna vypálil Michal Muzikant a trefil šibenici na vzdálenější tyči.

„Byl to typický úkaz, jak v této sezoně probíhají naše zápasy. Na začátku utkání máme míč na kopačkách, snažíme se kombinovat, ale není tam taková ta správná zarputilost. První gól, souboj našeho stopera s útočníkem, stoper padá, útočník dává skoro do prázdné brány. Druhý gól, nakopnutý dlouhý míč až k našemu brankáři, špatný odskok, podběhnutí brankáře, soupeř dává do prázdné na 2:0. Třetí gól, nádherná střela zpoza šestnáctky 3:0. Jak já říkám "z každého ho.na, dostaneme gól",“ popisoval domácí trenér Jiří Jemelka.

Jenže. Dvě minuty před přestávkou dostali domácí výhodu pokutového kopu. David Kubica penaltu Zezulkovi chytil, ale míč vyrazil zpět k exekutorovi, který jej dorazil do odkryté poloviny branky.

„Byla škoda, že jsme vedení o tři góly neudrželi až do pauzy,“ litoval obránce Medlova Zdeněk Bartoněk.

Po změně stran působily Želatovice živějším dojmem a velmi brzy snížil na rozdíl jedné branky. Ranou zpoza vápna se o to zasloužil Tomáš Čtvrtníček. Tým z Přerovska se tlačil za vyrovnáním a měl častěji míč na svých kopačkách, ale do velkých šancí se nedostával. Nakonec se ale vyrovnání dočkal, když deset minut před koncem rozehrál přímý kop z boku na přední tyč a Dluhoš míč usměrnil do sítě.

„Želatovice měly více ze hry, ale žádné velké příležitosti neměly. O to více mrzí inkasované góly. Obzvláště ten třetí, který byl po takovém „faulu nefaulu“,“ popisoval Bartoněk.

Divoký zápas tak skončil 3:3 a dělbou bodů. „Na jednu stranu nás to může mrzet, protože jsme ztratili vedení 3:0, na druhou nás doběhla marodka a když se podíváme na sestavu, v jaké jsme utkání odehráli, tak můžeme být spokojeni,“ uzavřel Zdeněk Bartoněk.

„Duel se zlomil naší první brankou. Potom už jsme soupeře v podstatě nepouštěli za půlku. Druhý poločas byl podle mého gusta. Hodně pohybu, kvalita na míči, kombinace od obránců, aktivita a chuť zápas otočit. Bohužel se nám podařilo jen srovnat, ale na druhou stranu, proti soupeři, jako je výborně bránící Medlov s nebezpečnými fotbalisty v čele s Patrikem Kasalem, je po vývoji tohoto zápasu i remíza dobrá. Doufám, že jsme konečně pochopili, že pokud dáme do utkání rychlost, zarputilost, chuť, tak ona poté přijde i ta kvalita a jako mužstvo půjdeme nahoru,“ uzavřel Jemelka.

Želatovice - Medlov 3:3 (1:3)

Branky: 43. Zezulka, 55. Čtvrtníček, 80. Dluhoš - 14. Zmund, 25. Kasal, 38. Muzikant.

Rozhodčí: Winkler - Šteier, Brázdil. ŽK: Dlouhý - J. Kasal, Bartoněk, Knebl, Zmund, P. Kasal. Diváci: 105.

Želatovice: Čech - Calábek, Zehnálek (66. S. Jemelka), Zezulka, Čtvrtníček, Rybka (24. Koplík), Braun (66. Němec), Dluhoš, Dlouhý, Koutný, Skopal. Trenér: Jiří Jemelka.

Medlov: Kubica - Vrba, Srdýnko, J. Kasal, Bartoněk, Knebl (66. Klabačka), Skřebský, P. Kasal, Zmund (85. Holouš), Muzikant, Šléška. Trenér: Jaroslav Rolínek.

