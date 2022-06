A skutečně se tak stalo. Už po několika málo vteřinách totiž otevřel skóre Filip Halouzka a celý svůj tým tak dostal do psychické pohody. Druhý gól pak v sedmnácté minutě přidal nejlepší čechovický střelec Jan Šteigl. Výsledkem 2:0 pak první půle i skončila.

A jak měli domácí úspěšný vstup do půle první, podařil se jim ještě lépe vstup do té druhé. V rozmezí 48. a 49. minuty se totiž do gólových statistik zapsal Radim Muzikant a podruhé i Jan Šteigl.

Od této chvíle už noví účastníci krajského přeboru hráli naprosto uvolněně a přidali další dva přesné zásahy. V 77. minutě se trefil kapitán Jan Walter a o sedm minut později proměnil, byť trochu se štěstím, pokutový kop Jan Šteigl a dokonal tak hattrick.

Potom už následoval pouze závěrečný hvizd sudího Chládka a nekontrolovaný výbuch radosti doprovázený výbuchy zátek šampaňského, které pokropilo horkem těžce zkoušený trávník.

Zdroj: David Kubatík/Deník

Co se týče celé této sezony, tak se to prostě nedá nazvat jinak než splněný sen. Místní na to tady čekali 28 let a je to tedy pro ně i pro nás obrovská úleva. V minulém zápase jsme prohráli po dlouhých dvaceti kolech, což je také statistika, která také mluví sama za sebe a jenom podtrhuje naši dominanci," uzavřel Lukáš Koláček.

TJ Sokol Čechovice - SK Protivanov 6:0 (2:0)

Branky: 1. Halouzka, 17., 49. a 84. (z pen.) Šteigl, 48. Muzikant, 77. Walter. Rozhodčí: Chládek - Floral, Štěpán. ŽK: Sedlák, Ondroušek (oba PRO). Diváci: 152.

Čechovice: Sedlařík - Šolín (69. Sobota), Lakomý, Jurníček, Hanák (52. Bezecný), Novák, Šteigl, Halouzka (52. Kadlec), A. Pospíšil (46. Muzikant), Walter, Trajer. Trenér: Lukáš Koláček.

Protivanov: Piták - L. Nejedlý (46. Fiedler), R. Sedlák (73. Grmela), F. Pospíšil, Růžička, Z. Pospíšil, Kropáč, D. Sedlák (60. Dvořák), Liška, V. Nejedlý, Ondroušek. Trenér: David Novotný.