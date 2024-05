/FOTO + VIDEO/ Druhá sezona, druhý postup. B-tým fotbalistů Kozlovic předčasně ovládl aktuální ročník okresního přeboru Přerovska a po domácí výhře 6:0 nad béčkem Lipníka mohlo v malebném areálu u Přerova letos poprvé téct šampaňské proudem. V další sezoně se tam kromě divize bude hrát i I. B třída.

Fotbalisté Kozlovic porazili Lipník B 6:0 a slavili postup do I. B třídy. Pokřik | Video: Deník/Ivan Němeček

„Počítali jsme s tím, že zápas bude bojovný, Lipník je bojovnější a agresivnější tým. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale chtěli jsme stvrdit postup,“ komentovala od úvodních minut jasnou záležitost zkušená opora kozlovické rezervy David Střelec.

Za áčko i béčko. Heger při marodce pomohl k výhře Kozlovic

Branka na 3:0 ve 31. minutě měla speciální rozměr. Jednalo se totiž o stý vstřelený gól kozlů v sezoně, a tak byla vypsána speciální odměna. Nechybělo moc a do kasy by přispěl kapitán hokejové Komety Brno Martin Zaťovič, který na jaře zatím naskočil do pěti utkání. Svůj třetí gól v sezoně ale nepřidal.

„Snažili jsme se, aby to byl Zaťa, ten se toho ale zbavil a nahrál Niesnymu, takže ten nakonec bude platit pokutu,“ popsal David Střelec.

Hanácké ozvěny: Zaťovič o šancích Čechů na MS i sousedovi Kundrátkovi

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Přestože Kozlovice B už na rozdíl od zbytku soutěže odehrají jen dva duely, dvanáctibodový polštář na čele je dostačující. O pomyslné stříbro ještě zabojuje béčko Brodku u Přerova, které má momentálně čtyři kola před koncem pětibodový náskok na třetí Prosenice (Radslavice B). Ve hře je ještě Potštát, který ztrácí bodů šest.

FK Kozlovice B – Lipník nad Bečvou B 6:0 (3:0)

Branky: 26. a 31. Niesner, 56. a 59. Kuban, 11. T. Petráš, 60. Střelec