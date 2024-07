Ten se dle jeho slov dohodl se dvěma členy výkonného výboru TJ Sokol Dub nad Moravou (a zároveň svými bývalými spoluhráči a kamarády) na ročním angažmá Davida H. v sousedním klubu.

„Po sezoně ho bez okolků měli vrátit zpět do mateřského klubu. Tak zněla gentlemanská dohoda dospělých lidí. Pánové tuto naši iniciativu hodnotili velmi pozitivně s tvrzením, že takto by měly kluby mezi sebou kooperovat. Odjížděl jsem s dobrým pocitem, že jsme Davidovi H. umožnili se nadále fotbalově rozvíjet,“ popisuje Albert Složil.

Sekretář FK Brodek u Přerova poté připravil smlouvu, kam zavedl i smluvní částku, kterou by Dub nad Moravou zaplatil v případě přesunu hráče do nového působiště. Podle Alberta Složila však mělo jít pouze o formalitu.

„Po skončení fotbalového ročníku jsme se s Davidem H. spojili a potvrdili si jeho zájem vrátit se zpět mezi spoluhráče, se kterými vyrůstal. I na základě dohody a tohoto potvrzení jsme se rozhodli pro nadcházející ročník přihlásit kategorii mladšího dorostu a kolem Davida H. jako kapitána, poskládat mužstvo, které si zahraje prvně 11tkový fotbal,“ píše Složil v otevřeném dopise.

Vše je ale jinak. David H. během léta natrvalo přestoupil do TJ Sokol Dub nad Moravou.

„TJ Sokol Dub nad Moravou, přes gentlemanskou dohodu o navrácení hráče bez okolků zpět, kontaktovala Davida H. a přiměla ho ke změně názoru,“ neskrývá Albert Složil rozčarování. Přesně k takovému jednání dle původní „gentlemanské dohody“ dle něj nemělo dojít. „Mělo se Davidovi H. poděkovat za odvedenou práci a popřát mu hodně zdaru v novém ročníku v mateřském klubu,“ píše Složil.

Informace o změně názoru Davida H. se k zástupcům Brodku u Přerova dostala 11. července. „Než jsem stihl jakkoliv zareagovat, tak jste kontaktovali maminku Davida H. na jejich dovolené a nechali si potvrdit, že souhlasí s trvalým přestupem svého syna,“ píše Albert Složil.

Deník o reakci poprosil i předsedu fotbalového Dubu nad Moravou Lukáše Bartoně, kterému byl otevřený dopis z Brodku adresován. Trenéři dorostu Dubu měli hráče i jeho zákonného zástupce kontaktovat po ukončení minulé sezony.

„Vzhledem k tomu, že hráč i jeho maminka vyslovili přání pokračovat i v příští sezoně v našem klubu, což jsem si nechal písemně od Davidovy maminky potvrdit, uhradil náš klub částku, která byla smluvně dohodnuta,“ hájí se Lukáš Bartoň.

„Nevím, co bych k tomu dále dodal a nevím jak jsme měli postupovat jinak, než akceptovat vůli hráče a jeho zákonného zástupce,“ dodává. „O tom, že takto budeme postupovat v případě souhlasu hráče a jeho rodiče jsem informoval sekretáře Vašeho klubu na osobní schůzce. Znovu prohlašuji, že nevím, jak jsme měli jinak postupovat a co je na tomto jednání nemorálního,“ nechápe Bartoň.

„Že jste s Davidem počítali jako s pilířem Vašeho nově vznikajícího družstva mladšího dorostu mě upřímně mrzí, ale znovu opakuji, že uhrazením přestupní částky jsme pouze respektovali vůli hráče a jeho rodiče,“ zopakoval předseda Dubu nad Moravou.

Albert Složil nicméně v otevřeném dopise zmiňuje další případy, kdy TJ Sokol Dub nad Moravou dle něj nejednal s fotbalovým Brodkem úplně férově. Jednat se mělo o hráče přípravky i o dvojici hráčů A-týmu působícím v krajském přeboru.

„Počkali jste si na otevřené přestupové okno, kdy může hráč odejít bez souhlasu mateřského klubu. Nechci spekulovat, jaká byla slíbená motivace těmto hráčům, že se rozhodli odejít z fungujícího klubu hrajícího krajský přebor do klubu hrajícího o dvě třídy níž (I. B třídu). Naší snahou bylo a bude posouvat hráče opačným směrem, blíže jejich rozvoji,“ postěžoval si Albert Složil.

„Co se týče jednání o přestupu jiných hráčů v minulosti, k tomuto se nemohu vyjádřit, protože u těchto jednání jsem nebyl. V té době jsem dokonce nebyl ani členem Výkonného výboru klubu, natož jeho předsedou,“ reaguje Lukáš Bartoň.

V Brodku u Přerova nicméně jsou vztahy vůči sousednímu klubu momentálně dle všeho na bodu mrazu. Zmíněný trenér Marek Pokluda dokonce po sezoně má s trénováním končit. Podobný krok zvažuje i Albert Složil, který je v Brodku zároveň aktivním hráčem a asistentem trenéra v mladším dorostu.

„Z jednání členů TJ Sokol Dub nad Moravou je mi morálně špatně. Pokud se nemůžeme spolehnout na ústní dohodu dospělých lidí a bývalých spoluhráčů, kamarádů, tak kam spějí vztahy mezi lidmi a společností,“ napsal Složil a pozastavil se i nad faktem, Lukáš Bartoň zároveň působí v komisi mládeže OFS Olomouc. „Pokud takový způsob jednání je Vaší normou, tak kam spěje fotbal a výchova mládeže,“ ptá se závěrem Albert Složil.

„Celá tato kauza mě mrzí a je mi velmi nepříjemná. Nebylo a není mým záměrem mít s kluby v sousedství špatné vztahy a jsem upřímně přesvědčen, že jsem se ve výše uvedené kauze nechoval nemorálně,“ hájí se Lukáš Bartoň.

