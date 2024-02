Od čtvrtka do neděle absolvovali náročný fyzický dril na Rusavě, aby jej v neděli završili přípravným utkáním proti Bohuňovicím. A duel zvládli ovládnout poměrem 4:2.

„Po tom, co mají kluci v nohách, klobouk dolů. Navíc se do nich snažíme dostat nový systém. Brali jsme to jako poslední fázi soustředění,“ ohlédl se za podařenou přípravou kouč Dušan Kožuch.

Celou čtyřdenní akci Brodku hodnotil vesměs pozitivně. „Vyšlo nám počasí, bylo nás šestnáct. Trénovali jsme třikrát denně a zaměřili jsme se na fyzičku. Léto bylo, jaké bylo, takže jsme potřebovali zamakat, ať máme z čeho čerpat,“ připomněl Kožuch fakt, že nový tým v Brodku společně s trenéry Rudolfem Polou a Janem Matůšů před sezonou budovali prakticky od píky. „Kluci jezdili, musím je pochválit. Co se týče přístupu, vyšlo to skvěle,“ pochvaloval si soustředění.

Nový kádr je tak dle něj stabilizovaný.