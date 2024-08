/FOTO + VIDEO/ Páteční předehrávka krajského přeboru mezi domácím Brodkem u Přerova a přerovskou Viktorkou slibovala pikantní podívanou. Derby splnilo očekávání takřka do puntíku. Možná až na výsledek. Krásná návštěva zhruba pětistovky diváků viděla výhru domácích nad loňským účastníkem divize v poměru 4:2.

Bývalý trenér Brodku David Chuda na lavičce Viktorky. Kapitán Přerova Viktor Kocian mladší je synem předsedy FK Brodek u Přerova Viktora Kociana staršího. Gólman Viktorky Vojtěch Nakládal přišel do Přerova před sezonou právě z Brodku. A spousta dalších hráčů, kteří působili na obou stranách barikády.

Zajímavých příběhů coby pozvánka na páteční derby bylo napsáno dost už před zápasem. Utkání pak psalo další. Gól Petra Bundila v sedmé minutě bral na sebe přerovský gólman Nakládal.

Hostující Tomáš Vařecha si zase ve 36. minutě dal ukázkový vlastňák. Také on dříve hrával v dresu rivala. „Můj pátý gól za Brodek,“ glosoval na hřišti a kroutil hlavou.

Rozhodující gól na 3:1 vstřelila před rokem posila Přerova, dnes navrátilec do Brodku, Jan Kudlička. Snížení pak obstaral málo vídanou trefou někde od vlastní střídačky Jiří Kratochvíl a na konečných 4:2 upravoval další ex-přerovský hráč Brodku Tomáš Otáhal. Diváci se rozhodně nenudili.

Brodek uštědřil Viktorce první porážku od pádu do krajského přeboru, Viktorka poprvé pořádně poznala, jak náročné to s návratem do 4. ligy může být.

FK Brodek u Přerova – 1. FC Viktorie Přerov 4:2 (2:1)

Branky: 7. P. Bundil, 36. vlastní Vařecha, 47. Kudlička, 86. Otáhal – 14. Caletka, 64. Kratochvíl.

Rozhodčí: Konečný – Látal, Šteier. ŽK: Glauder – D. Kuča, Kratochvíl. Diváci: 439.

Brodek u Přerova: Kročil – Žídek, Glauder, Buček, Fleischmann, Omelka, Čapek (84. Otáhal), Chytil (72. Drobný), Kudlička (88. Urbášek), Bundil (72. Cetkovský). Trenér: Kožuch.

Přerov: Nakládal – Vařecha, Masný, V. Kocian (72. Kytlica), Bielko (25. Verbich), Caletka, Nezval, Král (54. Kratochvíl), Řezníček, F. Kuča (54. Zimčík), D. Kuča. Trenér: Chuda.