Střetnou se tak trochu paradoxně poslední tým podzimní tabulky, která se nakonec kvůli pandemii koronaviru a stornování zbytku sezony, stala i konečnou, se třetím.

Na fotbalovém trávníku se Dolany s Ústím utkaly hned ve druhém kole. Přesně 11. srpna vyhrálo Ústí na jejich půdě 4:0. Dvě branky vstřelil Jakub Zobaník, po jedné Petr Holoubek a Patrik Motloch.

V internetové anketě ale nehrají tyto počty velkou roli. To jen na začátku bylo šestnáct celků krajského přeboru rozděleno do čtyř základních skupin, ze kterých postupovali dva nejlepší do čtvrtfinále.

Dolany v ní předčily vítěze soutěže Šternberk a také Lutín a Mohelnici. V dramatickém čtvrtfinále pak překonaly Černovír, když se oba kluby dostaly přes neuvěřitelné dvě tisícovky hlasů. V semifinále naopak vcelku jasně zdolaly Medlov (84 % ku 16 %).

Ústí vyhrálo svou základní skupinu před Černovírem, Zábřehem a Velkými Losinami. V semifinále předčilo Lipovou a získalo přes tisícovku hlasů.

Šance na celkové vítězství jsou tedy přinejmenším vyrovnané.

Hlasovat můžete do neděle 19. dubna do osmi hodin večer.

VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE

Dolany – Černovír 51 % – 49 %

Medlov – Želatovice 78 % – 12 %

Ústí – Šternberk 81 % – 19 %

Lipová – Opatovice 53 % – 47 %

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

Dolany – Medlov 84 % – 16 %

Ústí – Lipová 56 % – 44 %