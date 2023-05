Naposledy doma proti Dubu to bylo jiné představení. Ve 22. minutě dával na 2:1, ve 34. minutě na 3:2 a v 72. minutě uklidnil svůj tým gólem na 6:3.

A právě tahle trefa stála za to. Rybovič převzal míč na vlastní polovině, na pravé lajně si jej výborně předkopl do brejku, přesprintoval obránce, předvedl efektní kličku do středu hřiště a levačkou z hranice vápna nedal soupeřovu gólmanovi šanci – nádhera.

„Byl to jeden z klíčových zápasů. Šlo o body, které jsme museli získat. Vyšlo nám to skoro ve všem. Doufám, že začala forma,“ přeje si Rybovič.

Pivečko za hattrick už spoluhráčům slíbil, další góly by chtěl ještě přidat. Zatím jich má v sezoně na kontě deset. „Mohlo by to být lepší. Ze začátku se nedařilo skrz červenou kartu. Jinak bych těch gólů možná bylo víc,“ přiznal 27letý fotbalista.

Hrdí na I. A třídu

Cílem v Kovalovicích bylo před sezonou umístění do 7. místa. Momentálně je Sokol devátý a může svůj cíl splnit. „I. A třída je nejvýš, co jsme zatím v Kovalovicích hráli. Rádi bychom se zde drželi,“ má jasno Filip Rybovič.

Ten je, jak sám říká, jediným pravým „Kovalovčákem“ v týmu. Na vesnici u Kojetína žije a za Sokol kope prakticky celou kariéru.

Dříve byly Kovalovice spojené s kojetínským Slavojem. Fotbal v Kojetíně ale na podzim 2021 de facto skončil. Muži odhlásili I. A třídu, kterou nyní kopou právě Kovalovice.

„Je to ostuda. Šestitisícové město a není tam žádný takový kolektivní sport kromě volejbalu? Za mě špatné. Hrával se ještě nedávno kraj, pak se sice spadlo, ale pořád tam alespoň ten fotbal byl. Teď tam není nic,“ pokrčil Rybovič rameny.

Kojetínským tak nezbývá než chodit na fotbal do okolních vesnic. Třeba do Kovalovic, kde žije asi 150 lidí. A tamní návštěvy na fotbale? Na první zápas sezony přišlo dle zápisu 246 diváků.

Později začala renovace travnaté plochy kovalovického hřiště. Sokol tak má azyl v Měrovicích, kam na poslední duel s Dubem dorazilo pěkných 146 diváků.

„Lidé jsou na to hrdí a jezdí na nás i Koječáci. To o něčem vypovídá,“ uzavřel Filip Rybovič.