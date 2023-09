Souostroví v Indickém oceánu asi borci z Beňova nakonec nenavštíví, je ale jasné, že bude za co užívat. „Uděláme si to pěkné, spojíme to s nějakou sportovní aktivitou. Každá koruna je správně užitá, nechci říct propitá,“ směje se podhrotový útočník.

Že by se jeho jméno mělo coby logo sponzora objevit na dresech pro příští sezony FC Beňov? „To zase ne. Doufám, že v dalších sezonách, alespoň, co se týká dítěte, už tam žádný příspěvek nebude. I když člověk nikdy neví.“

I. A třída, sk. B: Gólová hitparáda v Beňově, naštvaný kouč Lipníku

Špatný úvod? Hledali jsme se

Podzimní závěrečná je každopádně ještě daleko. Beňov do nového ročníku B skupiny I. A třídy nevstoupil nejlépe. Prohra 1:2 v Bělkovicích, pak domácí výprask 2:7 od zatím suverénních Chválkovic, poté remíza 3:3 v Opatovicích.

„Trošku jsme se hledali jak v koncovce, tak i na hřišti. Věřím, že už to půjde. Hodně pomohl předešlý zápas s Želatovicemi. Dařilo se a hráli jsme pěkný fotbal. To jsme si přenesli i do zápasu s Kovalovicemi,“ zmínil Filip Machač, který ve zmíněných prvních třech duelech vstřelil „jen“ dva góly. Teď už je s osmi trefami na třetím místě v tabulce střelců.

V tabulce týmové patří Beňovu zatím se sedmi body a divokým skóre 17:15 šestá pozice. Jisté je, že Beňovští mají na víc a že se během jejich zápasů nudit nebudete. Stejně tak při sledování celé I. A třídy, kterou zatím válcují kvalitou natřískané týmy Velké Bystřice Laca Onofreje a Chválkovic Romana Hubníka. Skoro pět set diváků zase chodí na zápasy Sigmy Hodolany s Markem Heinzem, kterého Beňov přivítá v neděli 24. září.

„Těšíme se na to. Soutěž je určitě nabitá, je tam spousta kvalitních mančaftů. My zvládneme urvat bod s každým, stejně tak ale i ztratit. Jdeme do každého zápasu na sto procent. Ambice jsme před sezonou úplně neřešili. Chceme odcházet z hřiště s čistým svědomím,“ uzavřel Filip Machač.