Do Ústí nedaleko Hranic přišel v osmnácti. Nikde jinde za celou svou kariéru mezi…

„Nula fotbalu, jeden gól. Pro nás vysvobození. Toto není šálek našeho čaje. Těžko se nám na tomto terénu dostávalo do nacvičených kombinací. Nešlo nám to,“ uznal želatovický trenér Jiří Jemelka.

Nejlepší střelec domácích Tomáš Čtvrtníček se v závěru proměnil v nahrávače, vyslal do gólovky kapitána a jmenovce Matušíka, který rozhodl o hubeném želatovickém triumfu 1:0.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Všichni jsme čekali, že to bude šichta. Už den před zápasem jsme se rozmýšleli, jestli hrát dole, nebo nahoře. Když se tady byl náš předseda podívat, volal mi, že nahoře, protože bychom si hlavní hřiště asi zbytečně zničili,“ prozradil Jiří Jemelka.

Želatovický Ramos

Cestu za třemi body kromě chladných podzimních podmínek a terénu Želatovicím zkomplikoval i závěr prvního poločasu. Robin Zehnálek podle zápisu udeřil soupeře rukou do hlavy v přerušené hře a vyfasoval červenou kartu. Bohuňovický Lukáš Nesvadba z potyčky vyvázl se žlutou.

„Takový náš Sergio Ramos, Červenáček – Robin Zehnálek,“ usmíval se už bez emocí po zápase Jemelka. „Možná šel v souboji s gólmanem do brankáře zbytečně. Podle mě měl dostat červenou i kluk z Bohuňovic, protože ho předtím držel pod krkem. Robin na něj vytekl a dostal červenou. Ale zaslouženě,“ uznal kouč.

Obraz hry se přes přesilovku hostů paradoxně po změně stran moc nezměnil. Želatovice dobývaly soupeřovu defenzivu. „Myslel jsem, že když nastoupí do druhého poločasu, trošku vylezou. To se nestalo. Pořád jsme byli na baloně, málo jsme se ale cpali do šestnáctky,“ nelíbilo se Jemelkovi.

V 56. minutě navíc Michal Čapek podruhé v utkání dostal žlutou kartu za zbytečné projevy směrem k rozhodčím. Poměr sil se tak rychle srovnal. „Pak už to bylo jen o tom, jestli ten gól dáme,“ myslí si Jiří Jemelka.

Tréninková morálka? Mohla být lepší

To se Želatovicím povedlo, stejně jako celý podzim. „Měli jsme výbornou přípravu, hodně kluků na trénincích, což pak bylo cítit a vidět. Pak nám ale tréninková morálka upadla,“ není trenér stoprocentně spokojen.

Jemelka se netají tím, že na své hráče je náročný. „Kluci by mohli více trénovat, ale nemůžu jim to zazlívat. Hodně kluků už zestárlo, má rodinné závazky, narodily se jim děti. Jde to na trénincích vidět. Kdybychom ale trénovali víc, hrajeme ještě daleko lépe,“ věří.

S čím naopak je naopak naprosto spokojen? Do základní sestavy se mu podařilo zapracovat mladé naděje – 18letého Martina Chudobu, který v létě přišel z olomoucké Sigmy, a o rok staršího navrátilce z Kroměříže Zdeňka Krále.

„Ujali se toho tak, že v týmu teď hrají prim. Za to jsem strašně šťastný. Taky příchod Honzy Bubeníka nám hodně pomohl,“ vzpomněl Jemelka i zkušenou předsezonní posilu do defenzivy.

Hlavním cílem Želatovic bylo dle slov kouče před sezonou to, aby se tým začal zase fotbalem bavit. „To jsme splnili. Jsem rád, že jsem skoro v žádném zápase nemusel v poločase zvyšovat hlas. To je za mě úspěch,“ vyzdvihl Jemelka.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Medlov je odskočený

Jako bonus přišlo 31 bodů a umístění do třetího místa, což je možná i lehce nad plán. Na druhý Bělotín ztrácí Želatovice pět bodů.

„Chtěl jsem být před Bělotínem, to se přiznám. Musím ale uznat sílu Bělotína, má vynikající hráče na krajský přebor. Medlov to samé,“ zmínil Jiří Jemelka i jasného lídra soutěže.

Medlov nasbíral v 15 kolech skvělých 43 bodů, ztratil jen po remíze s Brodkem u Přerova. Zkusí Želatovice ještě lídra na jaře potrápit a porvat se o titul?

„Medlov je odskočený moc. Cílem zase bude se fotbalem bavit a hrát dobrý fotbal. Medlov má dva Kasaly, kteří převyšují soutěž, a výborný mančaft. Mohli bychom se honit s Bělotínem,“ zůstává Jiří Jemelka realistický.

Želatovice přes zimu nechystají změny v kádru a těší se na návrat některých borců z marodky.

FC Želatovice – TJ Sokol Bohuňovice 1:0 (0:0)

Branka: 86. Matušík.

Rozhodčí: Winkler – Vičar, Mašek. ŽK: Čtvrtníček, Z. Král, Rybka – Nesvadba, Poláček, Telíšek, M. Král. ČK: 45+1. Zehnálek – 56. Čapek (po 2. ŽK). Diváci: 80.

Želatovice: Čech – Calábek, Zehnálek, T. Čtvrtníček (92. S. Jemelka), Rybka, Chudoba, Krejčíř, Matušík, Z. Král, Bubeník, Dlouhý (73. P. Němec). Trenér: J. Jemelka.

Bohuňovice: Telíšek – Kožuch, Arnold, Nesvadba, Čapek, Tománek (86. Vašenka), J. Král (68. Vajgla), Šiška, Poláček (68. Pavelka), M. Král, Veselský. Trenér: Kopecký.