To je případ také možná nejvýraznějšího přírůstku z hráčů do pole. Těžké zranění kolene překonal bývalý křídelník divizních Kozlovic, který v Želatovicích svou kariéru fotbalisty v mládeži odstartoval.

Do týmu tradičního účastníku krajského přeboru se vrací Kamil Chudoba. Šikovný drobný křídelník naposledy působil v Kvasicích, kde se však v minulé sezoně nepříjemně zranil. Do Želatovic zamířil už v létě společně s 18letým bratrem Martinem. To však ještě na návrat nebylo.

Kamil Chudoba v dresu KozlovicZdroj: Deník/Jan Pořízek

„Byl po těžkém zranění kolene a nehrál. Začal s námi trénovat až na konci podzimu, ale zdál se mi hodně šikovný. Hned jsem mu řekl, aby s námi absolvoval zimní přípravu,“ prozradil želatovický trenér Jiří Jemelka.

Chudoba prošel kromě té želatovické také mládeží přerovské Viktorky, 1. SK Prostějov či Hanácké Slavie Kroměříž. Z Holešova pak zamířil do Kozlovic, kde nastupoval pět let v divizi. „Určitě to pro nás bude posila. V přátelácích i tréninku se jeví dobře, stoprocentně chci, aby zůstal,“ má jasno Jemelka.

Příprava? Maximální spokojenost

Chudoba naskočil i do posledního přípravného utkání s Přerovem, kde byl součástí týmu, který hrál s účastníkem divize vyrovnanou partii v prvním poločase.

OBRAZEM: Viktorka v Chropyni přehrála Želatovice, trefila se i posila

„První půlka pro nás byla velice, velice dobrá. Momentálně nám nejde o výsledek, ale o to, abychom na hřišti cvičili to, co chceme hrát,“ říkal po utkání Jiří Jemelka.

Ten si přes odchod šestnáctigólového kanonýra Tomáše Čtvrtníčka zatím zimní dril pochvaluje.

„Jsem maximálně spokojený jak s přístupem, tak i docházkou. Je to rapidní rozdíl oproti minulé zimě, kdy jsme měli spoustu nemocných a kluci nechodili úplně zdraví, nebylo to ono. Letos to splňuje to, co očekávám,“ řekl Jemelka k přípravě.