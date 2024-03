Dva klíčové momenty se odehrály už v první čtvrthodině. Ve třetí minutě po rohovém kopu snadno uklidil míč do sítě Jan Trefil, v 15. minutě pak přišel faul Cikryta na dalšího důležitého hráče domácích Bielka. Ten kopačkou roztrhl želatovickému záložníkovi Bielkovi nohu, krvavé zranění si vyžádalo převoz do nemocnice.

Ten nahradil zraněného Tomáše Čecha, svůj první zápas v novém působišti si ale „užil“ do syta. Absence brankáře na straně Želatovic nebyla navíc jedinou. Nemoc vyřadila ze hry Zdeňka Krále, na poslední chvíli nepustilo lýtko do utkání další oporu Lukáše Dlouhého.

Rozhodčí vytáhl jen žlutou kartu. „Nechci se vymlouvat. Během týdne mi vypadli dva lidi, těsně před zápasem třetí. V patnácté minutě po jasné červené kartě čtvrtý. A my jsme pak na patnáct minut úplně vypadli ze hry a dostali tři góly. A bylo po zápase,“ pokrčil rameny želatovický trenér Jiří Jemelka.

Jeho tým byl na míči a herně to nevypadalo zle, jenže hosté se prezentovali tradičně skvělým rychlým přechodem do útoku, dlouhé míče za obranu Želatovice nedokázaly zachytit, a tak se na Dvořáka řítil jeden gólový výpad Medlova za druhým.

„Připravovali jsme se na to a v prvním poločase nás to šestkrát přeletělo a šestkrát šli sami na gólmana. Nechci nikoho konkrétního kritizovat, ale tohle se nám s takovým soupeřem nemůže stávat. Roli hrál vítr, jiné hřiště než umělka, ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ kroutil hlavou Jemelka.

Medlov přišel o dva hráče, má nového gólmana. Co postup?

Darované góly

A tak se postupně trefili Šimon Michalík a Patrik Kasal. Druhý jmenovaný přidal čtvrtý gól také po změně stran a na 5:0 upravil svou druhou trefou v zápase Trefil.

„Dali jsme krásné góly, i když nám Želatovice tři góly připravily zbytečně samy. Výsledek je jednoznačný, ale Želatovice jsou fotbalově nejlepší mančaft v krajském přeboru. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany a vyrážet do rychlých protiútoků,“ hodnotil kouč Medlova Bruno Nezval.

„Jestli si někdo myslí, že změním styl fotbalu, tak na to může rovnou zapomenout. Chci hrát to, co je pro mančaft nejlepší a to, co bude bavit všechny. Nebudeme hrát zezadu a na něco čekat,“ říkal v emocích Jiří Jemelka.

„Z pěti gólů, a mohli jsme jich dostat víc, jsme jim na tři sami nahráli. Zápas jsme si prohráli hrubými chybami. Musím vyzdvihnout Medlov a jeho individuality. Oba Kasaly, nahoře Michalík. Ti nás prostě zabili, hotovo,“ dodal želatovický lodivod.

Vedoucí Medlov si upevnil svou pozici lídra a vítězství na půdě Želatovic si kouč Nezval patřičně cenil.

„Želatovice jsou fantastický mančaft, viděl jsem je dvakrát v přípravě. Byli jsme na ně nachystaní a taktický plán jsme plnili. Věděli jsme, že soupeř hraje hodně kombinačně, my jsme hru přizpůsobili terénu, přeci jen se hrálo první jarní kolo,“ uzavřel Bruno Nezval.

FC Želatovice – FK Medlov 0:5 (0:3)

Branky: 3. a 58. Trefil, 40. a 50. P. Kasal, 21. Michalík.

Rozhodčí: Vedral – Bašný, Jelínek. ŽK: Calábek, Matušík, Goldemund – Cikryt, J. Kasal, Srdýnko. Diváci: 120.

Želatovice: Dvořák – Bubeník, Calábek, Rychlík (46. Krejčíř), Zezulka, Rybka, Goldemund, M. Chudoba, (59. P. Němec), Matušík, K. Chudoba (85. Koplík), Bielko (19. Koutný). Trenér: Jemelka.

Medlov: Kamisch – Srdýnko, J. Kasal, Bartoněk, Muzikant (46. Mikuta), Cikryt (85. Šléška), Skřebský, Michalík, Habáň, P. Kasal (73. Vrba), Trefil (73. Kuděla). Trenér: Nezval.