Pravdou je, že Beňov se po odchodu dlouholetého lodivoda Pavla Hoška výsledkově zvedl. A Vladimír Nesňal i proto zůstává u kormidla.

„Přišel nový trenér, nový impuls, nové věci. Zkouší s námi něco udělat, je to mladý trenér,“ hodnotí Jakub Hrabal.

„Se staršími hráči jsem hrál, takže přeci jen nemám takový respekt jako trenér Hošek. Bavil jsem se s hráči, jestli mají ještě zájem, abych pokračoval. Jestli ne, ať to řeknou,“ prozradil Vladimír Nesňal.

A jak to dopadlo? „Domluvili jsme se na letní přípravu. Pokud by se naskytla možnost sehnat trenéra, asi bychom do toho hrábli. Teď jsem dostal důvěru a uvidíme, jak proběhne podzim,“ potvrdil Nesňal, že v roli hlavního kouče FC Beňov zůstává.

A zůstává i 31letý Jakub Hrabal či stejně starý kapitán a autor 21 gólů Filip Machač.

„Zatím ještě zůstanu jeden rok. A měl by zůstat i Machy. S dalšími hráči se budeme bavit a věřím, že to zase nějak uhrajeme. Viděl bych to na třetí, čtvrté místo,“ přeje si Jakub Hrabal.

Ponorka a oživení? Pavel Hošek skončil na lavičce Beňova

Kvalitní, ale úzký kádr

A jak právě skončenou sezonu hodnotí kouč Nesňal? „Nakonec spokojenost, přeci jen jsme na mužstva před námi neměli. Rozjezd jara byl těžký, pak to bylo jako na houpačce. Bilance šest výher, šest proher, skóre máme prakticky na nule. Kádr máme kvalitní, ale úzký, na to dojíždíme,“ uvědomuje si trenér.

Střelci FC Beňov:



21 - Filip Machač, Marek Macháček

9 - Daniel Navrátil, Matyáš Gréč

7 - Ján Gréč

3 - Jakub Hrabal

2 - Miroslav Janský, Tomáš Vojtěchovský, Petr Pospíšil

1 - Martin Václavíček, Antonín Cagášek, Patrik Janalík

Stejně uplynulý ročník vidí i Jakub Hrabal. „Měli jsme nějaké zraněné a na to, jak to vypadalo, jsme to ještě uhráli a myslím, že je to dobré,“ řekl.

Pokud se Beňovu podaří rozšířit kádr tak, aby výpadek některých klíčových hráčů neznamenal neřešitelný problém, třetí místo I. A třídy je reálným cílem.

První posilou pro novou sezonu by měl být 19letý obránce z dorostu 1. FC Viktorie Přerov Jan Vávra.

„Nepřivedeme hotového hráče, který by byl hned oporou. Přijde jeden hráč z dorostu Přerova, který přímo bydlí v Beňově. Pokud bychom přivedli ještě druhého, třetího, tak to úplně stačí,“ věří Vladimír Nesňal.

Když ne hokej, tak fotbal. Gréčovi to v Beňově pálí. Další životní cesta, říká