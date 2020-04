Systém hry je stejný jako při velkých fotbalových turnajích. Šestnáct týmů jsme podle výsledků dosažených v 16 odehraných kolech a tabulky rozdělili do čtyř základních skupin. Z každé z nich postoupí dva s nejvyšším počtem hlasů do čtvrtfinále, odtud už budou následovat klasické duely kdo s koho, až do finále.

Rozdělení do skupin:

A: Šternberk, Mohelnice, Lutín, Dolany

B: Medlov, Litovel, Jeseník, Opatovice

C: Ústí, Zábřeh, Velké Losiny, Černovír

D: Lipová, Bohuňovice, Želatovice, Kralice

V pondělí a v úterý pokračujeme skupinami C a D.

Program hlasování:

skupiny A a B (sobota, neděle)

skupiny B a C (pondělí, úterý)

čtvrtfinále (středa, čtvrtek)

semifinále (pátek)

finále (sobota, neděle).

SKUPINA C

Sokol Ústí

Skupinu C je možné označit za skupinu smrti. Ústí se do přeboru vrátilo z divize a drželo se v horních patrech tabulky. Podzim a tím pádem nakonec i sezonu zakončilo na bronzové příčce. V tabulce návštěvnosti si moc nepohoršilo, patřila mu pátá příčka. Trenér Ústí Pavel Sencovici ještě před vyhlášením konečného ortelu nad celým ročníkem vystoupil proti anulování dosažených výsledků. „Znehodnotilo by to práci týmů, které na to, aby ukázaly kvalitu, měly šestnáct kol. Nedovedu si představit být v této situaci na místě Šternberku. Je to sice soupeř, ale něco takového bych mu nepřál. Vydělat by na tom mohly jen týmy, které byly na sestupových pozicích,“ mínil Sencovici na konci března.

Zápasy se soupeři ve skupině:

Zábřeh 3:0 (d)

Velké Losiny 1:1, 4:3 pen. (d)

Černovír 5:2 (v)

Sulko Zábřeh

Tým s nejvyšší návštěvností v přeboru bude dalším aspirantem na postup ve fanouškovské anketě. Domácí zápasy Zábřehu vidělo za podzim 2124 diváků (průměr 266 na zápas). Špatně si nevedli ani zábřežští fotbalisté. Uhráli šesté místo. A to ještě mohli myslet i výš, nebýt tří těsných porážek v posledních čtyřech zápasech.

Zápasy se soupeři ve skupině:

Ústí 0:3 (v)

Velké Losiny 2:2, 5:3 pen. (v)

Černovír 3:1 (d)

Lázně Velké Losiny

Další fanouškovská bašta v krajském přeboru je třetím účastníkem skupiny C. V tabulce sice skončily Losiny až jedenácté, fanoušci jim ale většinou zachovávali přízeň. Podle návštěv vystoupali reprezentanti lázeňského městečka na čtvrtou příčku, jen těsně před Ústí. Tohle může být mimořádně těsný souboj.

Zápasy se soupeři ve skupině:

Ústí 1:1, 3:4 pen. (v)

Zábřeh 2:2, 3:5 pen. (d)

Černovír 1:1, 5:6 pen. (v)

Slovan Černovír

Může být olomoucký tým černým koněm ankety? Co by ne. V podzimní tabulce sice obsadil až 14. místo, podle oficiální návštěvnosti je ale už devátý v celé soutěži. To je sice nejhorší výsledek z této skupiny. Co ale na většině stadionů vědí, Černovír má možná nejbouřlivější podporu v přeboru. Pokud se dokáží fanoušci zorganizovat i na internetu, může do postupových bojů jednoznačně promluvit.

Zápasy se soupeři ve skupině:

Ústí 2:5 (d)

Zábřeh 1:3 (v)

Velké Losiny 1:1, 6:5 pen. (d)

ANKETA – od pondělí 8:00 do úterý 20:00

