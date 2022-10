„V béčku je jinak hodně mladý mančaft, skoro všichni jsou to dorostenci. Ještě to hapruje třeba u klidu v zakončení, kluci ještě potřebují čas,“ popisoval po prohře B-týmu v Kozlovicích 2:4 zkušený člen áčka Petr Štimpl.

Béčko v Tovačově založili z pragmatických důvodů. „Primární je pro nás áčko. Nechceme, aby nám mladí kluci někam utekli, proto máme béčko. Potřebují se vyhrát v mužském fotbalu. Polovina kluků se za tři, čtyři roky vytáhnou a budou hrát v A-týmu,“ řekl Štimpl.

Tovačovské áčko nasbíralo v deseti utkáních 19 bodů, stejně jako třetí Radslavice. Druhé Otaslavice mají jen o bod více, soutěž vede suverénně s 25 body Pivín.

„Vedeme si hodně dobře. Na postup to nevidíme, aspoň tedy co jsem se bavil s klukama. Chceme se ale rozhodně držet nahoře, což se nám daří,“ prozradil Petr Štimpl.

Důvodem jsou podle něj i povedené příchody nových hráčů. Kromě teprve 17letého Marka Válka, který nasázel už pět branek, mají v Tovačově také „exotické“ posily. Ukrajinec Dmytro Unhurian má 24 let a trefil se už čtyřikrát. Adam Tommalieh zatím sbírá minutky v áčku.

„Jsou to výborní hráči,“ má jasno Petr Štimpl. „Jsou tady chvíli, plynule česky nemluví ani jeden. Učí se ale hodně rychle. Jsou to ale výborní kluci do party,“ doplnil směrem k cizincům.

Vypadá to, že zejména Ukrajinec Unhurian se solidně rozstřílel. Přidá další branky už v neděli doma do sítě Hustopečí nad Bečvou? Uvidíme.

