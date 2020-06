„Myslím, že soupeř se dal srovnat s naprostou špicí v 1. A třídě. Jsou tam třeba dva nebo tři týmy, co by se s tím daly rovnat. Zbytek je na horší úrovni,“ hodnotil po utkání útočník Beňova Daniel Navrátil.

Právě on byl nakonec jediným střelcem svého týmu. Do vedení šly Želatovice ve 28. minutě, kdy se za obranou domácích prosadil Robin Zehnálek. O chvíli později pak stejný hráč ve stoprocentní šanci netrefil poloprázdnou bránu.

Po změně stran bylo srovnáno, když se do brejku dostali Zbořilák s Navrátilem, který si v hraniční ofsajdové situaci počínal bez problémů.

„Byl jsem na té lajně sám, tak jsem měl dost času si ten ofsajd pohlídat. Bylo to už jen doklepnutí, stačilo netrefit gólmana,“ popsal Daniel Navrátil.

Tuto šanci želatovický brankář Tomáš Čech likvidovat nemohl, v dalších tutovkách Beňova si ale počínal skvěle. Ani Judas na druhé straně ovšem nechtěl pustit hosty do trháku.

Poslední velkou šanci na srovnání spálil hlavou po rohovém kopu pět minut před koncem domácí Kytlica. Hosté pak v poslední minutě do otevřené obrany Beňova Němcem upravili na konečných 1:3.

„Herně si myslím, že to už bylo o něco lepší. Bohužel, šance, co jsme měli, jsme nevyužili. Čechino tam předvedl dva neskutečné zákroky. Soupeř své šance využil, bohužel to nevyšlo,“ pokrčil Navrátil rameny.

Na druhé straně se podruhé na lavičce Želatovic představil bývalý dlouholetý hráč týmu Jiří Jemelka. A podruhé slavil výhru, když nasadil prakticky dvě rozdílné jedenáctky.

„Z obou stran to nebylo špatné utkání. Jsem rád, že už tam konečně vidím taky ty věci, o které se snažíme v tréninku. Za mě byla velmi dobrá první půlka, druhá už byla rozháranější. Ale jde hlavně o to, aby se kluci dostali zpátky tam, kde byli před koronavirem,“ zhodnotil mač Jemelka.

FC Beňov – FC Želatovice 1:3 (0:1)

Branky: 52. Navrátil – 28. Zehnálek, 61. Calábek, 89. P. Němec.

Beňov: Dytrych – Dýčka, Suchánek, Janalík, Pelikán – Zbořilák, Kytlica, Nikolišin, M. Václavíček, Gerold – Navrátil. Střídali: Nesňal, T. Chuda, J. Hrabal. Trenér: Pavel Hošek.

Želatovice: Čech – L. Goldemund, Rychlík, Koutný, R. Goldemund – Lu. Dlouhý, Mohapl, Š. Tomek – T. Čtvrtníček, Skopal, Zehnálek. Střídali: Ja. Jemelka, Vo. Koplík, Zlámal, Stavěl, Matušík, Calábek, K. Tomek, Klimek, Král, P. Němec. Trenér: Jiří Jemelka.