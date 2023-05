Pochvaly se tentokrát dostalo jak kvalitě zápasu, tak (vcelku netradičně) i rozhodčím. „Byl to jeden ze zápasů, které si člověk bude pamatovat dlouho. Takhle má vypadat derby,“ pochvaloval si želatovický trenér Jiří Jemelka, přestože jeho tým prohrával po půlhodině hry 0:2

„Druhému gólu z mého pohledu předcházel faul na našeho hráče. To je asi jediná věc, co bych měl na rozhodčího, protože jinak pískal skvěle a nechal hru plynout,“ řekl Jemelka ke gólu hostujícího stopera Omelky, který navázal na skvělou středeční trefu z domácího duelu s Velkými Losinami.

„Je potřeba pochválit všechny rozhodčí, kteří zvládli vyhecované derby ukočírovat a pískali velmi solidně,“ řekl i brodecký trenér David Chuda.

Šaman Šarman

Druhý poločas jednoznačně patřil domácím, avšak hrdinou zápasu byl hostující brankář Šarman, který působil neprůstřelně. Když už byl překonán v poslední minutě Matušíkem, byla z toho jen tyč. A protože tahoun Želatovic Matušík se předtím prosadil jen jednou a hosté brejkové šance nevyužili, zápas skončil 1:2.

„Vytvořili jsme si velké množství šancí – gólovek, ale ujala se bohužel jen jedna. Hráli jsme skvělý fotbal, přesně takový, kterým se chceme prezentovat, ale nevyšlo to, bohužel,“ pokrčil rameny lodivod domácích Jemelka.

„Této výhry si nesmírně vážím, drtí nás zranění,“ přiznal David Chuda, který sám musel v 89. minutě na hřiště a po dlouhé době si tak coby hráč užil atmosféru derby.

Fotbalové derby FC Želatovice - FK Brodek u Přerova (1:2). Trenér David Chuda na hřištiZdroj: Deník/Jan Pořízek

„Bylo to skvělé derby. A na hřišti je to samozřejmě daleko lepší, než stát na lavičce. Na té jsem byl v totálních nervech,“ smál se David Chuda. „Zápasu by zřejmě slušela remíza,“ uznal závěrem.

Mimochodem, v barvách Brodku se na hřiště v 79. minutě podíval i současný hlavní trenér přerovské Viktorky Petr Bogdaň. Toho má po sezoně v divizi nahradit právě David Chuda.

Do té doby ale může mladý kouč slavit velký úspěch s Brodkem, kterým je i aktuálně druhé místo tabulky.

FC Želatovice – FK Brodek u Přerova 1:2 (0:2)

Branky: 61. Matušík – 16. Mlčoch, 31. Omelka.

Rozhodčí: Kundrát – Votava, Štětka. ŽK: Koplík, Matušík – Chytil, L. Bundil, Nezval. Diváci: 195.

Želatovice: Čech – Zezulka (53. P. Němec), Bielko, T. Čtvrtníček, Calábek, Krejčíř (56. S. Jemelka), Koplík, Matušík, Dlouhý, Koutný, Braun (74. Rychlík). Trenér: J. Jemelka.

Brodek u Přerova: Šarman – Vařecha, Glauder, Omelka, Mlčoch, L. Bundil (89. Chuda), Nezval, Chytil (79. Bogdaň), Alf. Složil, Kudlička, P. Bundil (62. Drobný). Trenér: Chuda.