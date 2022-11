Neskutečný obrat

Čtyřgólové představení odehrál už na konci září při výhře 7:1 nad Slavonínem. Tentokrát Beňov vyhrál 7:2 na půdě posledního Lipníku nad Bečvou, přitom ale v poločase prohrával 0:2. Neskutečný obrat režíroval Machač čtyřmi trefami.

„Začali jsme hrát svoji hru. A pomohl nám můj podle mě trošku náhodný gól. Pochválil bych celý mančaft. Prohrávali jsme venku v poločase venku 0:2, týmově jsme to otočili na 7:2. Nic jsme nevzdali,“ vyzdvihl 31letý kapitán Beňova.

Co ho taková paráda bude stát v kabině? „Hattrick máme za stovku do kasy, rozhovor za dvě. Aby bylo jasno, já ty peníze budu dávat, ne že bych je dostal! Takže moc děkuju,“ zasmál se Filip Machač.

Do utkání v Lipníku přitom vůbec nemusel nastoupit! „Natáhl jsem si stehno v předešlém zápase s Hlubočkami. Takže nebylo do začátku zápasu jisté, jestli nastoupím. Záleželo, jestli to při rozcvičce bude bolet, nebo to vydrží,“ řekl.

A ono to vydrželo, naštěstí pro Beňov. „Spoluhráči po zápase říkali, že nejlepší bude, když si to zase natáhnu, aby to tam padalo,“ pokrčil Machač rameny.

Beňov tak i díky jeho 14 přesným zásahům je v tabulce B skupiny I. A třídy na čtvrtém místě a dýchá na záda třetím Chválkovicím.

„Jsme stoprocentně spokojeni, i když tam byly zápasy, kdy nám to úplně nevyšlo. Jmenuju tři – se Želatovicemi, silným Bělotínem a Hlubočkami. Navíc bojujeme s marodkou, nemáme se za co stydět. Doufám, že tým udržíme v této sestavě co nejdéle, teď nám to sedí,“ pochvaluje si fanoušek Barcelony a Lionela Messiho.

Postup v Beňově momentálně neřeší, vypadá to, že o titul si to v soutěži rozdají Bělotín a béčko HFK Olomouc. „Pokud Bělotín udrží hráče, je velký favorit. Má perfektní mančaft,“ myslí si Filip Machač.

Rozšíří svůj gólový účet v posledním utkání podzimu na hřišti Kralic na Hané?

