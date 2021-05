V malebné vesničce u Hranic zažil třeba parádní tažení z I. A třídy až do divize, v roce 2017 vyhrál ocenění za nejkrásnější gól krajského přeboru a ani to není vše! Právě Petra Černotského zvolili fotbaloví fanoušci na Přerovsku a Hranicku nejpopulárnějším fotbalistou okresu. V internetovém hlasování dostal celkem 4567 hlasů.

„Spoluhráči mi o nominaci hned řekli. Okamžitě to pak někdo dal na náš Facebook TJ Sokol Ústí. Samozřejmě jsem rodině, kamarádům a známým řekl, ať dají hlas, nenechal jsem to jenom tak,“ usmívá se velezkušený fotbalista, který tak musí přispět něčím do ústecké kabiny.

„Samozřejmě v šatně chtějí basičku a něco ještě lepšího. Takže pošlu asi dvě basičky a litr nějaké tvrdé pálenky,“ prozradil.

CO S VÝHROU?

Kromě příjemného ocenění a speciálního diplomu vyhrál Petr Černotský sázenku od Fortuny v hodnotě 1000 korun. Také o tu se ale hodlá podělit.

„Já nesázím. Myslel jsem, že bych to taky dal do kabiny a celý mančaft by vybral nějaký zápas, který bychom vsadili. Kdyby to vyšlo, tak se udělá nějaká ukončená,“ plánuje Černotský. Tak snad v Ústí budou mít dobrý výběr.

Čekali byste, že Petr Černotský své úspěchy vystavuje? Tak třeba plaketa za gól jara krajského přeboru z roku 2017 je prý dobře schovaná. Podobně prý dopadne i diplom za popularitu.

„Asi to půjde taky rovnou do šuplíku. Ne z mé strany, ale z manželčiny,“ směje se dvojnásobný otec.

Během své kariéry za fotbalem jezdil i k našim jižním sousedům. I ve druhé nejnižší rakouské soutěži se dá pěkně přivydělat, nejde však o žádnou procházku růžovým sadem.

„To tam bylo, co leží, neběží. Celkem to řezali. Tam, kde jsem hrál já, moc teda cizince neměli rádi,“ popsal necelé tři sezony, během nichž hájil barvy SV Jauerling a TSU Hafnerbach.

V roce 2011 přišel návrat do Ústí. Jestli Petr Černotský čekal, že za deset let ještě bude aktivním hráčem týmu v krajském přeboru, těžko říct. Stěží ale mohl předpokládat, co se o dekádu později bude nejen s fotbalovým světem dít.

„Už se konečně aspoň začalo trénovat a můžeme si zahrát i ten fotbálek. Ještě by to ale chtělo zápasy, ať je tam třešnička na dortu za ty tréninky,“ přeje si Petr Černotský.

V Ústí zatím předběžně plánují účast na lokálním poháru či přátelské utkání s Valašským Meziříčím.