„Je to naprosto úžasný podzim. Máme 27 bodů, to je hodně nad plán. Říkal jsem, že budu rád, když budeme dobře trénovat a umístíme se ve středu tabulky. My útočíme na nejvyšší špici. Je to obrovské zadostiučinění, moc lidí nám nevěřilo,“ připomněl 30letý trenér David Chuda, který se k týmu připojil v létě.

„Když jsem do Brodku přišel, říkal jsem, že ve všech týmech, kde jsem působil jako hráč, měli jsme to postavené na tom, abychom táhli za jeden provaz. To pro mě bylo nejdůležitější,“ začal Chuda jmenovat příčiny povedené první poloviny sezony.

„Věděl jsem, že v Brodku jsou dobří fotbalisté, k tomu jsme přidali dravé přerovské mládí a krásně si to sedlo. Vídají se i mimo hřiště. Už se těšíme na další akce,“ usmál se kouč.

Chuda: Konečně shodím

Ten si pochvaluje i docházku na trénincích a doufá ve stejnou morálku i během tvrdé zimní přípravy, během níž absolvují Brodečtí i únorové soustředění ve Valašském Meziříčí.

„Volno si dáme deset dní, v přechodném období budeme trénovat dvakrát týdně,“ prozradil Chuda a přidal i jednu zajímavost.

„Zaznělo tady, že když skončíme do pátého místa, tak budu v zimě trénovat s klukama. Vzhledem k tomu, že se to povedlo, mám se na co těšit. Jestli jsem něco říkal na začátku své trenérské kariéry, bylo to to, že bych nechtěl absolvovat svou zimní přípravu. Konečně shodím,“ zasmál se bývalý útočník přerovské Viktorky či Holešova.

Návrat na trávník ale prý neplánuje. „To je nepravděpodobné. Fotbalisty tady máme velice dobré a já už se skutečně chci věnovat naplno trénování,“ uzavřel David Chuda.

Závěrečná a pořádná „zapíječka“ ale brodecké fotbalisty čeká až za týden. Krajský přebor má totiž o víkendu na programu ještě předehrávku 16. kola. A Brodek vyrazí do Zábřehu bojovat o další body.

