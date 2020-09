Brodek v souboji nováčků prohrál s Rapotínem

Fotbalisté Rapotína si zatím užívají parádní vstup do sezony. Naposledy v souboji nováčků porazili první zářijovou sobotu na domácím trávníku Brodek u Přerova. Ve zkratce by se poté dalo konstatovat, že to bylo galapředstavení jediného hráče, rapotínského kanonýra Jiřího Ševčíka.

Fotbalisté Rapotína. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

Ten si po nedávném čtyřgólovém vystoupení v Zábřehu tentokrát připsal hattrick a s celkovými osmi góly se posunul do čela tabulky střelců krajského přeboru. „Zase nám vystřílel zápas, ale musím pochválit i další hráče. Utkání i přes konečný výsledek 4:1 nebylo tak jednoznačné. Hodně nás podržel gólman Skýva, jistotou v defenzivě byl dnes Najman,“ konstatoval po dalším povedeném zápase předseda rapotínského klubu Milan Stratil. Nováček soutěže tak zabodoval i v 5. kole, momentálně má na kontě čtyři vítězství a jednu prohru, tu navíc až na penalty. „Proti Brodku jsme odehráli vyrovnanou partii, šance byly na obou stranách, jen jsme měli více štěstí v koncovce,“ řekl dále Milan Stratil. Vyberte GÓL 4. kola! Tady jsou nejhezčí trefy Krajského přeboru Přečíst článek › Těsně před poločasem pak domácím hodně zatrnulo, když hosté mohli dát kontaktní trefu, jenže z dobré pozice trefili pouze tyč. Co se pak hráčům Brodku nepovedlo v první půli, zvládli v 81. minutě, kdy po chybě rapotínské obrany z přímého kopu hosté trefou do šibenice kontrovali na 2:1. Nadšení týmu z Přerovska však trvalo pouze krátce, neboť o tři minuty později zmrazil jejich naděje Jiří Ševčík, který dokonal hattrick. Výsledek pak ještě v nastavení zpečetil střídající Dominik Drozd. „Zatím si ten začátek užíváme, ale jak už jsem uvedl minule, stále sbíráme body k záchraně a zůstáváme nohama na zemi. Jak ta úspěšná série trvá, tak stejně rychle může i skončit. Prohrajete naopak pětkrát v řadě a všechno může být úplně jinak, tabulka je docela vyrovnaná,“ krotí přehnaný optimismus Milan Stratil. „Navíc plno těžkých soupeřů máme stále před sebou, třeba hned v příštím kole přivítáme silnou Mohelnici a potom v dalším domácím zápase nás čeká derby s Velkými Losinami,“ dodal závěrem předseda rapotínské Jiskry. TJ Jiskra Rapotín – FK Brodek u Přerova 4:1 (2:0) Branky: 21. Ševčík, 37. (pen.) a 84. Ševčík, 92. Drozd - 81. Zedek. ŽK: Skýva, Cejpek, Kobza – Glauder, Hrabal, Otáhal. Rozhodčí: Jurčák - Samek, Šrejma. Diváci: 168. Rapotín: Skýva – Cejpek (85. Svoboda), Najman, Scheuter, Jurka (58. Hudec) – Simon, Jankovič (63. Šebela), Klemsa – Svačinka (46. Drozd), Ševčík, Kobza. Trenér: Radim Netopil.

