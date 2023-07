Co teď? Zapeklitou situaci řeší nový trenérský štáb Brodku, který musel pro úvodní přípravné utkání s divizními Skašticemi sehnat výpomoc z devatenáctky Přerova či Rusavy hrající III. třídu v okrese Kroměříž.

„Na rovinu, je to v plenkách. Příchody se ještě řeší. Někdy týden před mistrovskými zápasy by to mělo už vše být dotažené,“ mírní obavy nový hlavní trenér Brodku Dušan Kožuch.

Ten strávil tři a půl roku na lavičce Tovačova v I. B třídě. Teď tedy bývalého dlouholetého gólmana Brodku u Přerova čeká nová výzva v krajském přeboru.

„V Brodku jsem působil sedm let. Kluci mi volali, měli na výběr z více trenérů. Já jsem si hned po novém roce začal dělat béčkovou licenci, kterou zde už potřebujete. Padla tedy od Brodku otázka, jestli už ji mám hotovu. Dokončil jsem ji, pak už to bylo na nich,“ prozradil Dušan Kožuch.

„Nejdu do Brodku kvůli nějakým svým ambicím. Dobře znám prostředí, výbor se skládá z mých bývalých spoluhráčů, zkusil jsem to,“ řekl kouč.

Jeho pravou rukou bude Jan Matůšů, bývalý gólman Hranic či Bělotína s Kožuchem přichází do Brodku z Tovačova. Dalším asistentem pak bude Rudolf Pola, jméno v regionu spjaté hlavně s malou kopanou.

„Má díky ní spoustu kontaktů, má i zkušenosti. A Honza Matůšů se mnou byl v Tovačově, charakterově je to výborný kluk, který se trénování chce věnovat, udělat si licence a bude se mi starat o gólmany,“ nastínil Dušan Kožuch.

Citelné ztráty

Brodek u Přerova tak minulé úterý odstartoval společnou přípravu. Hráče, kteří se však na trénincích aktuálně schází, byste napočítali na prstech jedné ruky.

„Opravdu to číslo chcete vědět,“ ptal se trošku s humorem Dušan Kožuch. „Dávali jsme před přípravou dohromady nějaké počty, ale budu k vám upřímný, momentálně těch lidí moc není. Řešíme to,“ slibuje Dušan Kožuch.

Pravdou je, že do prvního přáteláku ve Skašticích museli kromě tří hráčů přerovského dorostu naskočit další dva z Rusavy – pět borců tedy přišlo čistě na výpomoc. K tomu ještě hrál i bývalý kapitán Jan Omelka, který však s jistotou míří do Rakouska. Je jasné, že Brodek bude pro rozšíření kádru muset sahat i do řad B-týmu.

„Jedenáctku bychom snad nějak poskládali, ale popravdě, teď jsou dovolené, víte, jak to je. Nějak kádr dohromady dáme, určitě to vyjde,“ ujišťuje Kožuch.

Do Dubu nad Moravou, který sestoupil do I. B třídy, zamířili Zdeněk Kudlička s Lukášem Bundilem, pryč míří i brankářská dvojka Petr Bělík, odchodů je zkrátka opravdu hodně.

Přeci jen velká posila

Zatím se Brodku podařilo do týmu přilákat jednu velmi kvalitní posilu. Z HFK Olomouc se vrací zkušený střední záložník Ondřej Buček, který v divizi patřil mezi členy základní sestavy.

Dále Brodek u Přerova spoléhá na spolupráci s Viktorií Přerov, odkud by do krajského přeboru měli zamířit někteří mladí hráči, kteří se Davidu Chudovi nevejdou do kádru.

„Čekáme na ně a máme rozjednáno pár dalších věcí. Určitě celou situaci řešíme,“ zopakoval Dušan Kožuch.

Bývalý brodecký lodivod Chuda s sebou do Přerova stáhl mladíky Tomáše Vařechu, Matěje Kytlicu a Jakuba Nezvala. Zdali se vrátí zrovna tito tři borci, zůstává otázkou.

Nelehká situace

Brodek u Přerova čeká po vydařeném ročníku a krásném pátém místě dle všeho náročná sezona v krajském přeboru. Laťka byla pro nové trenéry nastavena vysoko.

„Jednoduché to rozhodně nebude. Vedení by určitě chtělo pokračovat ve stylu, v jakém to bylo nastavené. Jestli se podaří obhájit umístění, těžko říct. Brodečtí kluci odehráli první přípravné utkání velice dobře, tak myslím, že to nebude zlé,“ uzavřel v pozitivním duchu Dušan Kožuch.

