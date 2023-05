/FOTO + VIDEO/ Poslední dubnová středa patřila i v českých končinách fotbalu. A hrálo se i na nižších úrovních. Souboj tabulkových sousedů přeboru Olomouckého kraje v Brodku u Přerova suverénně ovládli domácí, kteří porazili Velké Losiny hlavně díky drtivé převaze v první půli 4:1.

Fotbal: FK Brodek u Přerova - TJ Sokol Velké Losiny | Video: Deník/Ivan Němeček

Poločasové vedení domácích 3:0 bylo naprosto zasloužené, za zmínku stojí zejména třetí gól v podání kapitána Brodku Jana Omelky, který se z přímého kopu trefil fantasticky.

Po změně stran sudí nejprve domácím pro ofsajd neuznali čtvrtou branku, hosté pak snížili Davidem Hilbertem, poslední slovo ale měl brodecký žolík Aleš Drobný.

„S druhým poločasem nejsem spokojený, budu to přisuzovat tomu, že se všichni podvědomě už šetřili na derby,“ zmínil domácí trenér David Chuda.

I. A třída, sk. B: Dva góly hokejisty Gréče, kouč Želatovic chválil rozhodčí

Brodek se tedy (na rozdíl od svého dalšího soka) dobře naladil na sobotu, kdy se chystá do Želatovic k očekávanému okresnímu derby.

„Očekávám bouřlivou diváckou kulisu a vyhecovaný zápas z obou stran. Jsme kamarádi, v Želatovicích mám strašně moc kamarádů, hrál jsem tam, pro mě to bude krásné derby. Soupeř už nemá de facto o co hrát, bude to pro něj vrchol jara,“ myslí si Chuda.

To Brodek patří do elitní čtyřky tabulky, stejně jako druhé Čechovice a třetí Medlov má na kontě 40 bodů a na vedoucí Jeseník ztrácí body čtyři.

Velké Losiny jsou po venkovní prohře sedmé, bod právě před Želatovicemi.

Bez zubů a v bezvědomí? „Blázen“ Kašpárek rychle naskočil a zase nedohrál

FK Brodek u Přerova – TJ Sokol Velké Losiny 4:1 (3:0)

Branky: 29. Němec, 35. P. Bundil, 42. Omelka, 80. Drobný – 56. Hilbert.

Rozhodčí: Kundrát – Slota, Vybíral. ŽK: Krátký (Brodek). Diváci: 85.

Brodek u Přerova: Šarman – Vařecha, Glauder, Omelka, Mlčoch, L. Bundil (69. Drobný), Němec (62. Chytil), Alf. Složil, Kudlička, P. Bundil (62. Bundil, 77. Bogdaň), Zedek. Trenér: Chuda.

Velké Losiny: Berka – Zatloukal, Krňávek (77. Schelle), Uvízl, H. Hegner, Bližňák (77. Svedek), Jankovič, Hilbert (69. Ton), L. Hegner (50. Jurka), Bureš, Barčík. Trenér: Pospíšil.