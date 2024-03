Ve Velkých Losinách jeho celek padl 1:5. „Herně jsme na tom byli dobře už v prvním utkání, ale bohužel jsme dostali lekci z proměňování šancí. Tohle byla pro nás dobrá satisfakce,“ dodal Kožuch.

„Soupeř byl lepší v důrazu, víc chtěl, aby odčinil porážku, kterou utrpěl v prvním jarním kole. My jsme dnes skoro nic nepředvedli,“ kroutil hlavou Otto Jáně, který přes zimu nahradil na rapotínské lavičce Antonína Muru.

Dva různé poločasy, avšak jen herně

Dva góly Kaďorka znamenaly poločasové vedení domácích 2:0, hosté však měli v zakončení smůlu. Nastřelili i tyčku.

„První poločas byl vyrovnaný. Rapotín hrál velmi dobře, má silný útok a hodně kousal. Hrál nakopávané balony, my jsme se prvních patnáct minut hledali. Z první akce, kterou jsme ale dali na zem, jsme hned skórovali,“ oddechl si brodecký Dušan Kožuch.

Po změně stran už domácí dominovali, permanentně hrozili před bránou Machalického. Druhou penaltu v 65. minutě rozhodčí Perutka odpískal po faulu na Daniela Chytila. Kaďorek proměnil, gólovou tečku za zápasem udělal Petr Bundil.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Chtěli bychom vyrovnat loňské umístění a být do pátého místa. Uděláme pro to maximum, mančaft na to máme, ve druhém poločase jsme dnes byli herně lepší a soupeře do ničeho nepouštěli. Doufám, že tím jsme letos teprve začali,“ pousmál se Dušan Kožuch.

Jáně: Zajímá mě výkon na hřišti

Otto Jáně si svůj návrat na rapotínskou lavičku představoval jinak. Po domácí porážce 1:2 od Mohelnice v šumperském azylu na umělce to nevyšlo ani na těžkém terénu v Brodku. Pátá Lipová tak už je ve vyrovnané tabulce jen o skóre pozadu.

„Ambice jsou vždy nejvyšší. Neprohrávat utkání, s tím jdeme úplně do každého zápasu. Co se nám podaří uhrát na konci sezony, to se podaří. Umístění neřeším, zajímá mě výkon na hřišti. Můj předchůdce si čtvrté místo vybojoval, ale teď teprve začíná druhá půlka sezony, uvidíme,“ nechtěl Otto Jáně zatím vytyčit konkrétní cíl pro jarní část sezony.

FK Brodek u Přerova – TJ Jiskra Rapotín 4:0 (2:0)

Branky: 21. z pen., 25. a 65. z pen. Kaďorek, 70. P. Bundil.

Rozhodčí: Perutka – Látal, Konečný. ŽK: Žídek, Alf. Složil – Ševčík. Diváci: 110.

Brodek u Přerova: Nakládal – Žídek (68. Kus), Glauder, Buček, Urbášek (79. Šebesta), Fleischmann, Kaďorek, Chytil (75. Zatloukal), Alf. Složil, Krátký (46. P. Bundil), Skopal. Trenér: Kožuch.

Rapotín: Ma. Machalický – Morong, Mi. Machalický, Ševčík, Šmirják, Ostrák, Vyhnánek (46. Saňák), Draňa, Kmínek, Jecu, Drozd (46. Charvát). Trenér: Jáně.