„Určitě přijedou bojovně naladěni, navíc jsme u nich na podzim vysoko prohráli, máme jim co vracet. Nicméně do zápasu jdeme z pozice třetího týmu tabulky v roli favorita, kterou bychom rádi naplnili,“ dodal sebevědomě.

Ambice do třetího místa

Jeho tým se z velké neznámé během podzimu vypracoval ve štiku podzimu. Třetí místo není náhodné, hlavně závěr soutěže se Brodku u Přerova vydařil na jedničku. Nebýt prohry na půdě druhých Čechovic, byla by z toho byla dvanáctizápasová série bez porážky. A třeba i první místo tabulky.

„Naše ambice jsou daleko vyšší než na podzim. I když je nebezpečné něco vyhlašovat do novin, nechci být alibista. Na rovinu říkám, že naším cílem je skončit do třetího místa,“ prozradil Chuda.

Je však třeba být na pozoru. Rozdíl mezi druhými Čechovicemi (které mají 30 bodů stejně jako Brodek) a sedmými Želatovicemi je pouze čtyřbodový.

„Bude to náročné, tabulka je vyrovnaná, ale z týmu cítím kvalitu i odhodlání. S Martinem Drabiščákem se tomu snažíme dát řád a věříme, že by to mohlo fungovat. Kdyby to náhodou nevyšlo, nikdo nám hlavu neutrhne a to je pro naši práci taky důležité, za to jsem rád,“ uvědomuje si mladý kouč, který by také rád na fotbal do Brodku u Přerova přilákal co nejvíce fanoušků.

„Chceme se o to pokusit atraktivním, běhavým herním stylem,“ řekl.

Soustředěni i power jóga

Kondici jeho tým nabíral během zimní pauzy mimo jiné i na soustředění ve Valašském Meziříčí.

„Po pomalejším rozjezdu jsme absolvovali kvalitní soustředění, výborně jsme potrénovali v dobrých podmínkách,“ pochvaluje si David Chuda.

Brodečtí využívali umělou trávu v Chropyni a v Přerově, atletický ovál, bazén, saunu, posilovnu a dokonce nechyběly hodiny power jógy a tance.

„Jeden u kluků oblíbený trénink zmiňovat nebudu, je to tajná ingredience a věřím, že nám přinese úspěch,“ zasmál se Chuda.

O co se jedná? Dle informací Deníku by se za tajemnými slůvky kouče měly schovávat pověstné zámecké schody v Čekyni. „Na krajský přebor bychom měli být připraveni,“ má každopádně David Chuda jasno.

Dvě ztráty, dva příchody

Jak se jeho celku vedlo v přátelských zápasech? „Výsledky v zimě jsou pro mě druhořadé, nicméně asi odpovídají kvalitě týmu. S divizními soupeři jsme prohráli, se soupeři z nižších soutěží jsme naopak vyhrávali,“ řekl lodivod.

Co se týče změn kádru, Brodek chtěl hlavně udržet kostru úspěšného týmu pohromadě, což se mu de facto podařilo. „Posily jsme nelovily, týmu věříme. Jen mě mrzí ztráta Zdeňka Kudličky a Tomáše Malendy, kteří oba museli na operaci s kolenem,“ vyjmenoval Chuda.

Oba borce se pokusí nahradit dvě posily. Tou první je Matěj Kytlica, který rozšíří mladou přerovskou enklávu v Brodku u Přerova.

„Matěje znám odmalička a slibuji si od něj kvalitní řešení situací na míči a zvýšení konkurence ve středu hřiště,“ řekl trenér.

Druhou akvizicí je 24letý útočník či krajní záložník Aleš Drobný z Čekyně, kde sázel góly v krajském přeboru. „U něj věříme, že jeho rychlost bude dělat soupeřům velké problémy. Aleš hraje velký fotbal chvíli a budeme u něj určitě trpěliví,“ uzavřel David Chuda.

