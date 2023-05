„Jsem z toho strašně překvapený. Lidé byli nadšení z naší hry v prvním poločase, říkali dokonce, že to byl nejlepší fotbal, co na krajské úrovni viděli,“ těšilo brodeckého trenéra Davida Chudu.

Místo tří bodů ale domácí získali pouze jeden (i když obrovsky cenný) a patří jim tak momentálně třetí místo, bod za Kostelcem na Hané a čtyři body právě za Jeseníkem.

„Na jednu stranu nás to mrzí, na druhou víme, že v Brodku nejsou ambice postoupit. Alespoň nebudeme pod tlakem,“ zamyslel se Chuda. „Jasně, že jsme chtěli hrát do posledního kola o titul, což je ale teď nereálné. Alespoň v klidu můžeme bojovat o první trojku, což by pro nás byl obrovský úspěch,“ dodal.

Před kvalitou příjemného překvapení aktuálního ročníku krajského přeboru smekl i lídr tabulky.

„Věděli jsme, že to bude těžší zápas než před týdnem doma proti Čechovicím (výhra 5:0). Brodek je kvalitní, fyzicky silný a dobře vedený tým, který hraje jednoduchým stylem nepříjemným pro každé mužstvo,“ uznal jesenický kouč Libor Sláma.

Dva góly do 24. minuty, pak už nic

Více než 300 diváků se radovalo ve 14. minutě, kdy samostatný „nájezd“ proměnil Lukáš Bundil. „Měli jsme skvělý vstup do utkání. Soupeř výrazně zaostával. Škoda dalších nevyužitých příležitostí,“ mrzelo Davida Chudu.

Po sérii rohových kopů se pak z první vážnější situace prosadili i hosté, konkrétně David Macura. „V prvním poločase hrál Brodek s větrem. Inkasovali jsme první branku, ale řekli si, že se nic neděje, že máme dost prostoru s tím něco udělat. A kluci se postupně s hrou soupeře vyrovnali,“ přidal svůj pohled Libor Sláma.

Domácí si mohli vzít vedení zpět, po půlhodině hry se jim to málem povedlo. Sám na brankáře totiž šel i Petr Bundil. A proměnil. Jenže střílel zároveň s hvizdem rozhodčího, který odpískal brodeckému útočníkovi faul. To se samozřejmě Brodeckým hodně nelíbilo.

Výbuch Kozlovic. Někteří by se měli zamyslet, kroutil hlavou kouč

„Vytvořili jsme si tlak, šance jsme ale nevyužili. Je obrovská škoda, že poločas neskončil alespoň 3:1 pro Brodek,“ mrzelo Davida Chudu.

Ve druhém poločase totiž už branka nepadla. „Do druhé půlky jsme šli s tím, že budeme mít výhodu větru my. Už to ale bylo bez vyložené šance na obou stranách, i když Brodek hrozil i třeba z dlouhých autů. My jsme to dokázali ubránit a s pokorou bereme bod,“ přiznal Libor Sláma.

„Máme mladý tým, který se pořád trošku sžívá s mužským fotbalem. Je pro nás určitě dobře, že jsme před Brodkem udrželi čtyřbodový náskok. Teď nás čeká třetí těžký zápas po sobě s Medlovem, pak dohrávka s Želatovicemi, což taky nebude jednoduché. To ale v této soutěži není žádné utkání,“ dodal jesenický lodivod.

„Ukázali jsme, že po slabším úvodu jarní části je Brodek zpět, kde bychom ho všichni rádi viděli. Jen tak dál,“ uzavřel David Chuda.

Kdo z mládí dostane šanci v áčku Zubrů? I členové extraligové juniorky

FK Brodek u Přerova – FK Jeseník 1:1 (1:1)

Branky: 14. L. Bundil – 24. Macura.

Rozhodčí: Slota – Kreif, Ondráček. ŽK: L. Bundil, Nezval, Bogdaň – Cundrla, Krézek, Kmínek. Diváci: 311.

Brodek: Šarman – Vařecha, Glauder, Omelka, Mlčoch (57. Drobný), L. Bundil (81. Bogdaň), Nezval, Chytil (81. Němec), Alf. Složil, Kudlička, P. Bundil (77. Štěpánek). Trenér: Chuda.

Jeseník: Vajda – Cekuras, Macura, Mi. Bráblík (67. Krézek), Minka, Ma. Bráblík, Kysela (77. Červeňák), M. Planý, Cundrla (87. Sytař), S. Planý (77. Kmínek), Bouchal. Trenér: Sláma.