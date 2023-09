Mimochodem, v utkání se trefili i Bogdaň a skóre otvíral Petr Bundil, který je taktéž spjatý s trénováním v přerovském klubu. To už snad nemůže být náhoda. Nechápali ani svěřenci obou trenérů z divize. „To na tom všem je vlastně to nejlepší. Kluci na vlastní oči viděli, že s Bogdym sice už nejsme nejmladší, ale fotbal jsme stále nezapomněli. Hlasitě nás podporovali a já si toho opravdu vážím,“ řekl David Chuda.

Bogdaň šel na plac v 77. minutě. Poprvé v životě dal dva góly a šokoval v derby!

Ten za Brodek naskočil naposledy v přípravě proti Holešovu, jinak ale i vzhledem k vytížení v Přerově slíbil, že týmu, který v minulé sezoně v krajském přeboru vedl coby hlavní kouč, pomůže opravdu jen v případě nouze.

„Vůbec s Brodkem netrénuju, fotbal už nehraju. Ale když mě oslovili na výpomoc, neváhal jsem,“ přiznal David Chuda. „Nejradši bych už zase vůbec nehrál, abych skončil touhle hezkou dvougólovou vzpomínkou, ale to mi asi u trenérů neprojde,“ zasmál se Chuda. Viktorka hrává své zápasy v sobotu, Brodek v neděli. Takže, proč ne.

Šťastné góly, které se počítají

A dva góly Chudy v nedělním střetnutí do sítě Litovle? „Nedělám si iluze, měl jsem i velké štěstí,“ popisuje Chuda.

„Byly to opravdu šťastné góly. Při tom prvním mě přihrávkou za obranu vybídl k úniku Filip Šebesta a já z úhlu za přispění obránce nějak propasíroval míč do brány,“ zmínil David Chuda.

Druhou trefu si pak David Chuda bude pamatovat asi už navždy. „Měl jsem sen, že alespoň jednou za kariéru chci dát branku z přímého kopu. Už jsem se smířil, že tenhle sen zůstane nenaplněn,“ přiznal útočník.

Jenže v 89. minutě po faulu na Zedka pustil za stavu 3:1 špílmachr Chytil k exekuci přímáku právě Chudu. A míč s přispěním teče zaplaval do brány. „Gól samozřejmě okomentoval z hlediště i bývalý kapitán Brodku Honza Omelka, ale bylo to něco, co si necháme s Honzou pro sebe,“ poznamenal David Chuda.

Vzestup Viktorky. Na lopatě měla i Vsetín. Návštěvu nechápu, přiznal kouč

Fanoušci ho vyvolávali

Toho dojalo i přivítání brodeckých fanoušků. Chuda s podceňovaným celkem v minulém ročníku krajského přeboru zaznamenal historický úspěch, kterým bylo konečné páté místo tabulky.

„Když během závěrečných minut několikrát vyvolávali mé jméno, tak jsem byl hodně naměkko. Jsem rád, že jsme minulou sezonu odehráli skvěle a cítím, že jsme tu po sobě něco zanechali a rád vidím, že noví trenéři navazují na naši práci,“ zmínil David Chuda.

„Jsme spolu v častém kontaktu i kvůli pohybům v kádru a nastavené spolupráci obou klubů. Ta funguje znamenitě, Kudlička je pro nás velice důležitý a oba Kociani už toho pro Přerov udělali a ještě udělají dost,“ věří trenér divizního Přerova, který neprohrál čtyři soutěžní zápasy v řadě a výkonnostně se zvedá.

Teď se i díky přerovským hráčům Václavíčkovi, Filipu Kučovi, Matěji Kytlicovi a nyní i Bogdaňovi s Chudou zvedá i Brodek. Aktuálně je v tabulce krajského přeboru s 11 body osmý.