To by nyní chtěl změnit. „Máme těžký los a chceme ze začátku uhrát body a atakovat páté místo,“ hlásí jeden z trenérů Rudolf Pola.

Na úvod to úplně nevyšlo - domácí porážka s posíleným Zábřehem 2:3. Tým už do toho šel s obměněným kádrem. Odešli Lukáš Kaďorek, který přišel v minulé sezoně z divizních Kozlovic, a zamířil do Rakouska. „Šel čistě za penězi,“ řekl Pola.

Dále pak Skopal, který šel vyzkoušet divizi do HFK Olomouc. „Měli jsme ho na hostování z Troubek. Chytil se ale v HFK v přípravě a uvidíme, jestli bude hrávat. U nás má případně dveře otevřené,“ hlásí kouč.

Naopak z Rakouska se vrátil Omelka, z Dubu nad Moravou zase Kudlička a z Bohuňovic dorazil Čapek.

Změna přišla také na brankářském postu. Václavíček zamířil do béčka Kozlovic. „Trošku nás to zklamalo, mysleli jsme, že se o pozici jedničky porve, ale chtěl jít za kamarády a bráchou,“ popsal Pola.

Divoké to bylo také ohledně jeho náhrady. Přišel Kročil z HFK Olomouc a tandem měl vytvořit s Nakládalem. Jenže to se nakonec nepovedlo. „S Vojtou byla složitá komunikace, taková zvláštní. Byli jsme na všem domluveni, počítali jsme s ním, ale v pátek zavolal, že nic a skončil v Přerově. Neudělal to úplně šťastně, ale nebyl náš hráč a museli jsme to akceptovat,“ komentoval Pola.

První dva duely pak Brodku nevyšly. Oba prohrál a nyní jej čeká derby s Přerovem.