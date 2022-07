„Nebylo to ideální. Ale my jsme v té nejtěžší přípravě, včera jsme tady po tréninku popadali jako hrušky. Z výsledku si nic nedělám,“ hodnotil David Chuda.

„Všechny týmy to teď asi mají stejné, taky jsme hodně trénovali. Prvních patnáct minut jsme to rozběhávali. Pak se projevila kvalita hráčů, kteří přišli. Hlavně se to snažíme dát do kupy a udělat nějakou partu,“ přidal své ohlédnutí za zápasem kouč Bělotína Jan Březík.

Ten má nyní k dispozici kádr, který by z fleku mohl hrát krajský přebor. Z Ústí přišly opory krajského vicemistra, jehož tým se ale přes léto rozpadl – Marek Vyka, Pavel Zagol, Patrik Sencovici, Radim Žingor.

Z Lipníku pak Bělotín získal jednoho z nejlepších střelců napříč krajskými soutěžemi posledních let – Lukáše Kovaříka. Kariéru v dresu Sokola obnovil i bývalý kapitán divizních Kozlovic Martin Král.

To Brodek u Přerova má jiné starosti. Přes léto skončilo osm hráčů. Nový trenér David Chuda tak využil své pozice v přerovské Viktorce, kde je šéftrenérem mládeže. Dá se očekávat, že v Brodku bude působit velký počet Viktoriánů.

„Dnes to tolik nebylo vidět, bylo tady méně přerovských odchovanců než v předešlých zápasech, i tak ale hrálo asi sedm Přerováků. To je pořád hodně,“ řekl David Chuda.

„Pro Brodek je to určitě zajímavé, protože jinak by tady byl problém s hráčskou základnou. Hráči prostě nejsou, kluby jako Brodek nemají peníze na to, aby mohly kupovat hotové hráče. Tato spolupráce s Přerovem se nabízela, nabízí se a věřím, že bude výhodná pro obě strany,“ dodal.

Chuda coby hlavní kouč působil u mládeže, v Přerově už ale zaskakoval i v divizi za trenéra Davida Rojku a jeho krátká epizoda na lavičce mužů se dá hodnotit jako úspěšná. Naváže na ni v krajském přeboru?

Dohrávka divize E mezi Hranicemi (v zeleném) a Přerovem v sezoně 2021/22. David ChudaZdroj: Deník/Ivan Němeček

„Byl jsem kontaktován vedením Brodku, že pan Martinek po sezoně skončí. Oslovili mě, jestli bych o to měl zájem. Vzhledem k tomu, že tady mám spoustu kamarádů a chvilku jsem tady i působil, to bylo jednoduché přemýšlení,“ vysvětluje David Chuda, který už ukončil hráčskou kariéru.

A jaké budou ambice Brodku, který v minulé sezoně skončil na 12. místě krajského přeboru?

„Chceme v prvé řadě naplnit kádr do počtu šestnáct hráčů a dva brankáři. Další ambicí je, abychom se tady třikrát týdně potkávali ve vysokém počtu na tréninku. Až pak řešíme výsledky,“ nastínil David Chuda.

„Vím, že to je nezvyklé, dětské pojetí fotbalu, ale my tady v Brodku opravdu napřed potřebujeme začít trénovat, pak teprve mohou přijít výsledky,“ má jasno mladý kouč.

O umístění po konci sezony se zatím bavit nechtěl. „Jestli chceme být ve středu tabulky? O.K., to by bylo fajn,“ uzavřel.

FK Brodek u Přerova - Sokol Bělotín - 1:3 (1:2)

Branky: Alf. Složil – Sencovici, Vyka, Zagol.

Brodek u Přerova: Bělík – J. Kudlička, - Nezval, J. Dressler (60. T. Heger), Zedek – Z. Kudlička – P. Bundil, Šebesta, Alf. Složil (70. Alb. Složil), Krátký – T. Kytlica (60. Šarman). Trenér: David Chuda.

Bělotín: Kňura – Celnar, Král, Vrána, Vyka – Žingor, Šustal – Lhotský – Zagol, Kovařík, Sencovici. Střídali: Chlápek, Lošťák, Olšák. Trenér: Jan Březík.