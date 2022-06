Bielkovi první hattrick zhořkl! Po večerní Lize mistrů

Ze středního záložníka se dočasně posunul na hrot, v sobotu večer mohl 25letý fotbalista Želatovic Martin Bielko slavit první hattrick mezi muži. Jeho tým přejel doma Kralice jasně 7:0. A věřte tomu, že party to mohla být o dost větší. To kdyby jeho milovaný Liverpool večer ovládl finále Ligy mistrů. Místo toho to měl od spoluhráčů na talíři. „Bylo to vyhrocené,“ směje se Kanonýr Deníku na Přerovsku za uplynulý víkend.

Martin Bielko ještě v dresu Přerova. | Foto: Deník / Jan Pořízek

Kanonýr Deníku Bielkovi první hattrick zhořkl! Po večerní Lize mistrů Ze středního záložníka se dočasně posunul na hrot, v sobotu večer mohl 25letý fotbalista… „Po zápase jsme měli v Želatovicích promítací plátno na Ligu mistrů. Takže jsme poseděli a slavili do ranních hodin,“ prozradil Bielko. Na vesnici u Přerova to tedy fotbalem v sobotu žilo. Hráči z A-týmu, který je tradičním účastníkem krajského přeboru, byli po vítězné kanonádě s Kralicemi rozděleni na dva tábory. Real nebo Liverpool. „Měli jsme nějaké spory, ale vše v rámci srandy. Já odmalička fandím Liverpoolu, takže jsem měl smůlu,“ mrzela Martina Bielka prohra The Reds 0:1. Jeho oblíbenci jsou ofenzivní esa Liverpoolu Firminho a Mohamed Salah. Po druhém jmenovaném dokonce převzal oslavu gólů. Přestože se Bielko v sobotu trefil třikrát, na „Salaha“ tentokrát nedošlo. Jako by tím Martin začaroval večerní produktivitu egyptské hvězdy. „Proti Lutínu jsem to tím jeho stylem oslavil, ale tentokrát ne,“ uznal Martin Bielko. Martin Bielko v dresu FC ŽelatoviceZdroj: FC Želatovice Spokojenost v Želatovicích Dost bylo nadsázek, nově zrozený želatovický střelec čistým hattrickem mezi 35. a 61. minutou zvyšoval už na 5:0 pro domácí. „První gól byl asi nejjednodušší v kariéře, dával jsem to do prázdné. Další dva mi krásně připravil Robin Zehnálek. To už byl týmový výkon a souhra,“ pochvaloval si střelec. „Určitě to něco bude stát na rozlučce, kterou máme za chvíli. Těším se, až mi pokladník napíše cenu, myslím, že se to pohybuje kolem tří stovek,“ dodal. Želatovice na rozdíl od předešlého víkendu potvrdily roli favorita. Jasným cílem je titul vicemistra krajského přeboru. Zatím jsou svěřenci trenéra Jemelky o skóre třetí za Ústím. „Z posledních tří zápasů chceme jedině devět bodů,“ má jasno Martin Bielko. Ten ještě na začátku podzimu působil v divizním Přerově, pod trenérem Rojkou ale i kvůli předešlému zranění tolik šancí nedostával. A tak kývl na nabídku Želatovic. „Kluci z Želatovic, které znám z dorostu z Přerova, mi napsali, jestli si nechci jít zahrát za nimi. V ten moment mi to přišlo jako nejlepší nápad,“ popsal Bielko. A o soutěž níže je momentálně spokojený. „Trenér je stejně ambiciózní jako David Rojka v Přerově, vyznává i podobný styl hry. Máme v Želatovicích mladý tým. Jsme tam jako taková druhá rodina, i to je jeden z faktorů úspěchu,“ myslí si. Kdo ví, třeba se jednou do Přerova vrátí. Že by v nové pozici hrotového útočníka, který momentálně Viktorce schází? „Tadeáše Koryčana bych asi nenahradil. Myslím, že teď ještě zůstanu v Želatovicích,“ usmál se závěrem Martin Bielko. Přišel a dal důležitý gól. Kariéra se blíží ke konci, radoval se Koplík

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu