„Přemýšlel jsem po zranění co dál. Pocházím sice z Mohelnice, ale přistěhoval jsem se do Bernartic, kde kluky znám a celkově se to tak sešlo i skrz práci. Tak jsem zůstal v místě bydliště,“ objasnil důvody svých kroků.

A Bernartice je určitě uvítaly. Devětadvacetiletý rychlonohý fotbalista nasázel na podzim 29 branek a výrazně tak pomohl týmu k druhému místu v tabulce.

„Podzim nebyl špatný, držíme se Mikulovic, což jsme chtěli. Cíl byl hrát do třetího místa a hodnotím to dobře. Stejně tak z osobního hlediska. Samozřejmě gólů mohlo být víc, nějaké šance jsem spálil, ale také jsem na spoustu gólů nahrál,“ hodnotil Kutal úvodní polovinu ročníku.

Na suverénní Mikulovice ztrácí Bernartice v tabulce I. B třídy, skupiny C pět bodů. Mikulovice přitom ztratily pouze dva body za jedinou remízu.

Mohlo to být ale ještě méně. Bernartice totiž ztratily dva body na půdě dvanáctých Vikýřovic za remízu 3:3. „To je asi jediný zápas, který mrzí. Tam jsme se nesešli a bylo nás málo,“ litoval Kutal, který si vyzkoušel třetí ligu v Blansku či Mohelnici.

Bernartice pak platí za nejofenzivnější tým soutěže. Ve čtrnácti duelech nasázely 78 gólů, což je více než pět a půl gólu na utkání.

„Snažíme se hrát útočný fotbal, aby to bavilo lidi. Hraje se mnou ještě Šebesta, což je bývalý ligový hráč a je to znát. Společně si vyhovujeme. Ještě nás doplňuje Peter Červeňák,“ vypočítává Kutal.

Ten navíc v polovině zápasů nasázel hattrick. Má jich tedy na kontě sedm! Jinde by ho takový počin vyšel pořádně draho za pokuty do kabiny. V Bernarticích to tak ale nemají.

Teď je cíl jasný. „Porveme se o první místo, ale Mikulovice to mají dobře rozjeté a jsou favoritem soutěže. Budeme se snažit jim to znepříjemnit,“ hlásí Kutal.

A co případný postup? „Chceme zůstat co nejvýše, alespoň udržet to druhé místo a kdyby se postupovalo i z něj, tak by záleželo na vedení, jestli to vezme. Co se bavíme s hráči, tak by asi chtěli,“ prozradil Kutal.

Také sám nejlepší střelec celé soutěže má ambici vrátit se do vyšších soutěží. „Chci dohrát sezonu, ale pokud by se nepostoupilo, tak bych chtěl jinam,“ přiznal po jednom ze svých nejpovedenějších půlroků v kariéře.

„Ještě jsem byl v Bernarticích dva roky zpět. To bylo před covidem a dal jsem za deset zápasů 23 gólů, takže to bych tak nějak srovnal,“ připomněl.

Radost mu může dělat také jeho bývalý tým Jeseník, který po podzimu vévodí krajskému přeboru.

„Čekal jsem, že budou hrát nahoře, ale nečekal jsem, že by mohli být první. Samozřejmě jim to přeji, sleduji je a je to super. Je to mladý tým, mají hodně hráčů, takže by bylo dobré, kdyby postoupili do divize,“ hodnotil.

Náskok má Jeseník pouze jednobodový a do konce zbývá čtrnáct zápasů. Navíc je tabulka hodně vyrovnaná a ještě sedmé Želatovice ztrácí pouhých pět bodů, takže udržet se na čele nebude vůbec jednoduché.

„Jsou mladí a bude to hlavně o hlavě, jak se s tím poperou. Tým na to určitě mají,“ myslí si Kutal.

On sám má před sebou také jednu zajímavou metu. Pokud by pokračoval v nastoleném trendu, mohl by překonat hranici padesáti tref. „V hlavě to mám a bylo by to hezké,“ uzavřel.