Beňovu se ale podařilo rychle srovnat a do konce první půle jít do vedení 2:1. Ve druhém poločase přidali hosté dva góly. Z penalty se prosadil Machač a stejný hráč upravil na konečných 4:1 pro favorita.

„Poločas měl skončit minimálně 4:1, ne celé utkání. Vytváříme si šance, ale nedáváme branky. Uklidnila nás penalta na 3:1. Pak tam máme dalších minimálně sedm možností, ze kterých měly být mininálně tři branky. V mistrovském utkání by nám tohle mohlo chybět,“ uvědomuje si Pavel Hošek.

Ten během zimní přípravy nepočítá s velkými personálními změnami. Zapojit do hry by se více měli dorostenci. Zranění nepustí do hry Martina Václavíčka. O posilách zatím Beňovští neuvažují.

„Není kde brát. Uvidíme, až mužstva uzavřou soupisky. Pak se možná naskytne nějaká možnost. Ale myslím si, že kádr máme dobrý,“ věří kouč.

A ambice Beňova na jaře? Udržet se v horních patrech tabulky. „To je samozřejmě klasika už několik let. Podzim zvládneme a jaro je trošku slabší. Nevím, čím to je. Mám na to svůj názor, který nechci prezentovat do médií. Chtěl bych konečně skončit do pátého místa,“ přál by si Pavel Hošek.

Na druhé straně se Lipník potýkal už na podzim s odchody a nedostatkem kvalitních hráčů. To se projevilo i v přípravném duelu s Beňovem.

„Jediné plus zápasu byla kondiční stránka. Poslední měsíc se v přípravě potýkáme s nedostatkem hráčů, kteří jsou zdravotně nebo pracovně mimo. To nás teď nejvíc svírá. Zase jsme hráli v jedenácti lidech. Z hlediska kondičních parametrů ideální, ale těžko se mi to nějak hodnotí,“ pokrčil rameny trenér Roman Zavadil.

„Poločas jsme se soupeřem udrželi nějaké tempo a taktiku. Na druhou stranu musím sportovně přiznat, že soupeř byl lepší a výsledek neodpovídá hře, mělo to skončit vyšším rozdílem,“ uzavřel lodivod Lipníka.

FK Spartak Lipník nad Bečvou – FC Beňov 1:4 (1:2)

Branky: M. Kovařík – Machač 2, Caletka, Zbořilák.

Lipník: Pěcha – Mach, Machala, Hurta, Bureš – Bersenov, Hotěk, Filipec, Kubica – Lyko, M. Kovařík. Trenér: Zavadil.

Beňov: Dytrych – Vojtěchovský, Janalík, Caletka, Pospíšil – Machač, Navrátil, Janský, Botor (46. Březina), Tichavský – Zbořilák. Trenér: Hošek.