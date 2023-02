Je jasné, že Sokol bude i na jaře obrovsky silný a už nyní má kádr prakticky připravený na krajský přebor. „Ambice jsou pořád stejné. Chtěli bychom postoupit,“ potvrdil trenér Jan Březík. „Ta soutěž by nám měla sedět víc, protože je fotbalovější. V I. A třídě týmy spíš brání a čekají na naše chyby. A to nám moc nesedí. I z tohoto důvodu bychom chtěli nahoru. Týmy v kraji už hrají fotbal,“ věří kouč.

Bělotín poskládal tým hvězd. Cílem je (zatím) krajský přebor

Po půlce sezony má Bělotín na špici tabulky čtyřbodový náskok před druhým B-týmem HFK Olomouc. Čekal se možná větší „válec“, ale ani favoritovi soutěže se nevyhnuly komplikace. První dva zápasy přinesly drtivé výsledky 5:0 a 9:0, pak ale přišel obrovský šok. Sokol prohrál 0:7 ve Velké Bystřici. Pak padl i v Holici 0:3.

„Po prohře v Bystřici to bylo všelijaké, nevěděli jsme moc, jak z toho ven. Měli jsme najednou pět, šest zraněných. Naštěstí jsme se z toho dostali. Nakonec jsme to uhráli docela slušně. S umístěním jsme spokojeni,“ řekl Jan Březík.

Bělotín od té doby už jen vyhrával, ve 14 zápasech nastřílel 63 branek, což je čtyři a půl gólu na zápas. Dle očekávání to pálí hlavně předsezonní posile Lukáši Kovaříkovi (15 branek).

Odchod deseti (Za)gólů

Deset gólů vstřelil Pavel Zagol, se kterým už ale Bělotín počítat nemůže. Útočník, který přišel jako další velká posila z rozpadlého kádru Ústí, míří do Jakubčovic působících v moravskoslezském krajském přeboru. Naopak do Ústí a I. B třídy míří Daniel Olšák.

Ani to není poslední transfer na trase Bělotín – Ústí. Do týmu lídra I. A třídy se přesouvá ještě Michal Král. Defenzivní opora Ústí je po operaci a na hřiště se vrátí nejdříve za dva měsíce, jarní část soutěže by ale mohla stihnout a doplnit tak bratra Martina. „Královská“ dvojice spolu takto naposledy působila v divizních Kozlovicích.

„Jinak jsme nikoho neřešili. Je nás dost. Samozřejmě je možné, že nás někdo během března doplní, pokud by vypadl z vyšší soutěže,“ nastínil Jan Březík.

První týdny přípravy? Náročné

Jeho tým začal zimní přípravu minulé úterý fyzickými testy a tradičním fotbálkem. Dvakrát týdně trénuje na umělce v Hranicích a plán doplňuje jedenkrát týdně silové cvičení.

„První týdny jsou pro kluky náročné, tři měsíce měli volno a podle toho vypadal i první přípravný zápas,“ zmínil trenér.

Na úvod Bělotín padl v Hranicích 3:4 s Želatovicemi. Dále ho čekají Kostelec na Hané, Dolany, Konice, Ústí nad Orlicí a Určice.

První soutěžní duel odehraje Sokol doma 1. dubna s Velkou Bystřicí. Hned na úvod tedy může ukázat, že srpnový propadák 0:7 byl jen jakýmsi „aprílem“.

„V podstatě nás na úvod čekají tři nejdůležitější zápasy na jaře. Když to zvládneme, věřím, že to bude dobré a klapne to,“ přeje si Jan Březík.

Po aktuálně šesté Velké Bystřici totiž přijdou na řadu klíčové duely s druhou Holicí a čtvrtými Hlubočky.

