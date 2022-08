Postupně se ale od tohoto trendu začalo ustupovat a nyní penaltové rozstřely ruší také v soutěžích KFS Olomouc. Už o druhém bodu tedy nebudou rozhodovat v Olomouckém kraji v krajském přeboru, I. A ani I. B třídách.

„Toto téma jsme otevřeli už na minulém losovacím aktivu. Požádali jsme kluby, aby si sledovaly a vnitřně vyhodnotily, jestli o penalty bude dál zájem. V tu chvíli to bylo půl na půl.“ objasnil předseda Krajského fotbalového svazu Olomouc Daniel Vitonský.

Bohuňovický kouč Kalvoda: Důležitá je práce, ale kluků by mohlo chodit víc

Před ročníkem 2022/2023 proběhla napříč kluby na téma zrušení penalt anketa a tentokrát byla většina mančaftů pro zrušení rozstřelů. „Rozeslali jsme otázku klubům, které měly našemu sekretáři poslat odpověď, jestli chtějí penalty zachovat nebo zrušit. Většina byla pro zrušení. Navíc jsme byli jeden z mála krajů, který penalty ještě měl, takže jsme od toho ustoupili,“ vysvětloval Vitonský.

Tedy ne úplně. V mládežnických kategoriích penaltové rozstřely zůstaly zachovány. „U dětí je to přece jenom takové atraktivní a pro ně zpestření, takže jsme to u mládežníků nechali a uvidíme za rok, jak to pokročí,“ dodal Vitonský.

Je otázka, jak se k tomuto kroku postaví fotbaloví diváci a fanoušci. Jejich postoj KFS nezjišťoval. „Když se člověk ve fotbale pohybuje, tak vidí, že to někde přivítali, někde jim to bylo jedno… Celkově je to jak kde a hlavně jak kdy. Pro diváky je to atraktivní, pokud je pěkné počasí a mají důvod na fotbale zůstat a něco je tam drží. Ale potom přijde podzim, kdy začíná být brzo tma, plískanice, je zima a už se tam divákům nechce být, čemuž rozumím,“ podal svůj pohled Vitonský.

Atraktivní to může být pro lidi také v momentě, kdy za celý zápas příliš gólů či šancí nevidí, tak se těší alespoň na penalty.

V okresech penalty pokračují

Zatímco v krajských soutěžích mají penaltoví specialisté smůlu, v okresech dovedností soutěž zůstává. „Ani jsme o tom nediskutovali, podle nás je to atraktivní,“ sdělil Deníku sekretář OFS Šumperk Radim Netopil. Obdobně bez diskuze toto téma zůstalo také v ostatních okresních fotbalových svazech v Olomouckém kraji – v olomouckém, prostějovském přerovském i jesenickém.

FOTO: Uničov v poháru nedal penaltu. Vysvobodil ho gól minutu před koncem

„Rozesílali jsme na kluby také otázku, jestli chtějí penalty zrušit, ale odpovědi byly pouze, že je chtějí nechat,“ objasnil sekretář OFS Jeseník Josef Kalina. „Uvidíme, jak to bude vypadat teď v kraji,“ dodal předseda výkonného výboru OFS Přerov Roman Páral.

„Požadavek na zrušení vzešel pouze od mužstev v krajských soutěžích, my jsme nic podobného nezaznamenali,“ uzavřel sekretář OFS Olomouc Lukáš Bartoň.

Během let se našli tací, kteří penalty měli rádi, ale také odpůrci. Podělte se v anketě na olomoucky.denik.cz, jaký názor na pozápasové penaltové rozstřely máte vy.