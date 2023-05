Na podzim totiž nasázel 11 gólů a přišla další nabídka. O běhavého, rychlého a pracovitého útočníka projevili zájem v krajském přeboru. Drobný tak šel do Brodku u Přerova absolvovat zimní přípravu. O tři úrovně výš to nakonec zkusil a za uplynulou sobotu a středu se coby střídající hráč může pyšnit fantastickou bilancí – dva zápasy, tři góly!

„To jsem vůbec nečekal. Na tréninku mi kluci i občas nadávají, že mi to nejde. Ale tak to bylo i v Čekyni, zkouším tam nějaké blbosti. Střelecky se teď zatím daří, tak uvidíme, jak to bude dál,“ smál se 24letý střelec čtvrtého celku krajského přeboru, který ve středu porazil Velké Losiny.

Z práce na hřiště

Aleš Drobný je vojákem z povolání a do Brodku dorazil z práce až na druhý poločas. Naskočil v 69. minutě a po pohledné akci, kdy si dobře převzal míč, navedl si jej ve vápně na střelu pravou a přesně zakončoval, zvyšoval na konečných 4:1.

V sobotu proti Konici zase střídal v 79. minutě a dvěma góly v závěru upravoval na 4:0. „Trvalo mi, než jsem se adaptoval, pořád to technicky není úplně ono,“ říká skromně brodecký objev.

Dvougólové představení Drobného v závěru videa:

Zdroj: Youtube

Drobný je důkazem, že i v nejnižších okresních soutěžích běhají zajímaví fotbalisté. Talent ale mnohdy nedoplňuje pracovitost, což není příklad namakaného střelce, kterého Brodek objevil díky podzimnímu zápasu B-týmu.

„Hráli jsme s Čekyní proti béčku Brodku. Martin Drabiščák (asistent trenéra A-týmu) se na mě šel podívat, už se tradovaly nějaké zvěsti, že by mě chtěli,“ nastínil Aleš Drobný.

V zápase dával gól, jeho tým na penalty zvítězil 3:2. „Asi dva dny po zápase mě Martin kontaktoval, jestli bych nechtěl zkusit přípravu v Brodku. Že nemám co ztratit. Nastoupil jsem v únoru,“ řekl útočník.

Z okresního do krajského přeboru

Skok z okresního do krajského přeboru je obrovský, Drobný ale šanci chytil za pačesy. „Po fyzických testech se mě zeptali, jestli bych chtěl za Brodek hrát. Řekli mi pozitivní i negativní věci a že o mě mají zájem, že mám ještě potenciál,“ prozradil Drobný.

Aleš Drobný si užívá první sezonu ve velkém fotbale. S osmi góly v pěti zápasech

„Počítali s tím, že nejsem úplně technický, ale asi mě vzali díky přednostem jako jsou rychlost a síla,“ věří.

Mezery pochopitelně má hlavně v taktických činnostech, jako je poziční hra. Vždyť velký fotbal nikdy předtím nehrál.

„To je právě to, čeho jsem se nejvíc bál. Malá kopaná je běhačka za balonem, tady už jde o poziční hru. Trenéři s tím ale počítali, vysvětlují mi, co a jak,“ doplnil Aleš Drobný.

Chuda: Už teď je platný

A jeho výkonnost roste, což potvrzují čísla i trenéři. „Mám za něj hroznou radost. Je pracovitý. Měl to ale samozřejmě hodně těžké, sžíval se s tím, je to něco jiného než okres,“ dobře ví hlavní kouč Brodku David Chuda.

„Dělá nám v poslední době velkou radost. Má velké sebevědomí a když se dostane do šance, tak ji promění. Budu si přát, aby mu to vydrželo. Mít plejera, který dá co zápas gól, to je za odměnu,“ dodal trenér.

A kde vidí on hlavní přednosti úkazu jménem Drobný? „Po taktické stránce trošku strádá. Chceme po něm, aby hrál jednoduše. Pořád se to učí. Je ale rychlý, vysportovaný, silný a umí kopnout do míče. To na kraj stačí. Kondiční předpoklady má takové, že může být velmi platným hráčem. Už vlastně je,“ uzavřel David Chuda.

