„Je to samozřejmě zklamání, ale kluci to odmakali. Sráží nás takové dětinské chyby, na tom musíme ještě zapracovat. Mančaft máme mladý, každá taková porážka nás může i posunout. Tým má budoucnost,“ věří trenér Přerova David Rojka.

Toho nejvíc mrzelo vyloučení Michala Zimčíka, který musel po druhé žluté kartě v 59. minutě ze hřiště. A kdo ví, Viktorka tak přišla nejen o kapitána, ale možná také o tři body.

„První žlutá karta podle mě nebyla, druhá byla jasná. Nedá se nic dělat. I přes to vyloučení jsme šli do vedení a byla to úplně vyrovnaná hra. Pak se ukázala zkušenost Bzence, který nás přetlačil po standardních situacích,“ hodnotil Rojka.

TJ Slovan Bzenec – 1. FC Viktorie Přerov 4:3 (2:2)

Branky: 16. Ševčík, 25. Kasala, 74. Čech, 91. Linek – 17. Kaďorek, 19. Koplík, 71. Bielko.

Rozhodčí: Hudec – Hovorka, Malimánek. ŽK: Petrucha, Linek, Kasala, Ševčík – Mirvald, Koplík, Bogdaň. ČK: 59. Zimčík (po 2. ŽK). Diváci: 320.

Přerov: Kvapil – Jaš, Koplík, Javora, Masný – Bielko, Zimčík – Kaďorek (90. Blažkovský), Bernard (76. Bogdaň), Mirvald – Jaich (65. Koryčan). Trenér: David Rojka.