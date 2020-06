„Hned na začátku druhého poločasu se chtěl u autové čáry zapřít o nohu, ta se mu ale podvrtla. Musela pro něj přijet rychlá, takže tato situace celé utkání obrátila jinam. Spíš se to dohrávalo a všichni v prvé řadě doufáme, že to Davidovi dobře dopadne a nevypadne ze sestavy na dlouhou dobu,“ řekl trenér Kozlovic Vlastimil Chytrý.

Výhra 3:1 tak byla až na druhém místě. Kozlovice na závěr zvláštní sezony odehrály tři přátelská utkání. Remizovaly ve Valašském Meziříčí, prohrály s třetiligovým Vyškovem a v pátek porazily účastníka krajského přeboru. Duel se Šternberkem byl odložen kvůli nepřízni počasí.

„Určitě jsem rád hlavně za těžký zápas s Vyškovem, ten byl nejzajímavější. Ve Valmezu kluci ukázali spoustu hezkých kombinací a individuálních věcí. Poslední mač už byl spíš rozlučkový a opravdu přátelský,“ rekapituloval Chytrý.

„Vyškov nám ukázal spoustu věcí, na kterých musíme zapracovat, a taky individuální chyby některých hráčů. Musíme se rozmyslet, jestli nebude potřeba na některých postech ještě posílit,“ zmínil kozlovický kouč.

Z potenciálních posil se dobře uvedli Jakub Kašík z Baťova a Josef Zapletal z Kroměříže. Jistý už je příchod zajímavého talentu z olomoucké Sigmy Gabriela Moussy. Ofenzivní hráč spadá pod hráčskou agenturu trenéra Chytrého.

„Někteří naši hráči ale byli ještě osloveni trenérem Matějkou, aby šli za ním do Otrokovic,“ nastínil Chytrý. Je tedy možné, že některé opory si bývalý trenér Kozlů stáhne s sebou do třetí ligy. „Budeme ještě s Otrokovicemi jednat, budeme na to muset reagovat,“ uzavřel Vlastimil Chytrý.

FK Kozlovice – FK Bystřice pod Hostýnem 3:1 (1:1)

Branky Kozlovic: Galetka, Schlehr, Kyselák.

Kozlovice: Konečný – Střelec, Kostka, Řehák, Heger – Kašík, Strašák, Schlehr – Matějka, Galetka, Vogl. Střídali: Kadlec, Zapletal, Kyselák, Chudoba. Trenér: Vlastimil Chytrý.