V týmu nováčka by mohl od příští sezony zakotvit natrvalo. Záleží jen na něm.

Klíčové bude, jak zvládne přechod do profesionálního fotbalu, vyšší soutěže. „Moc se těším. Je to pro mě nová výzva, nový impulz,“ říká dvaadvacetiletý bek.

O možnosti jít do Vyškova se dozvěděl už na konci podzimní části. „Před posledním zápasem mi to říkal trenér Němčický. Pak mě kontaktoval manažer Zbořil. Dali jsme si schůzku a dohodli se,“ líčí.

V týmu nováčka druhé ligy se bude hlásit až v pondělí 10. ledna, kdy Trousilův tým startuje zimní přípravu. Mladý zadák se tento týden ještě připravoval s juniorkou Slovácka. „Chci být připravený,“ vysvětluje.

Konkurence se nebojí, byť dobře ví, že prosadit se do základní sestavy nebude vůbec jednoduché. Sedět jenom na lavičce ale nechce. „Kádr mají široký. Musím se porvat o místo,“ uvedl.

Podívejte se: juniorka Slovácka se chystá společně s dorostem. Kdo je trénuje?

Celek z jihu Moravy si na podzim po postupu do vyšší soutěže vedl slušně. V patnácti duelech nasbíral sedmnáct sedmnáct bodů, patří mu dvanáctá příčka. „Na jaře to bude ještě těžké, ale myslím, že to dopadne dobře a druhou ligu zachráníme,“ je optimistou.

Fotbalisté Vyškova hrají své domácí zápasy v sousedních Drnovicích. Na stadionu, kde se dříve chodilo na ligu, evropské poháry či mezistátní zápasy, Olšanský nikdy předtím nebyl.

„Nevím, jak je to s fanoušky, snad tam budou chodit. Divácká kulisa je totiž dost důležitá,“ míní.

Na azyl a neustálé pendlování je ale zvyklý. Na juniorku Slovácko chodilo do Kunovic na Bělinku pár desítek věrných, teď si poctivý bek jistě polepší.

Do Vyškova bude stejně jako do Uherského Hradiště dojíždět. Z Přerova, kde bydlí, to má ještě blíž.

V novém klubu se potká i s bývalým spoluhráčem, stoperem Srubkem, který ve Vyškově rovněž hostuje ze Slovácka. „Už jsme si psali. Prý se mám na co těšit,“ usmívá se.

Olšanského si dobírali i parťáci z béčka Slovácka. „Hlavně Polda (Polášek – pozn. red.) mě hecoval, že jsem nad nimi a že tady machruji,“ líčí s úsměvem.

Podívejte se: Statistiky MSFL: Kdo jsou železní muži a který tým má nejvíc karet

Kamarádi mu budou chybět. Vždyť ve Slovácku strávil posledních sedm let.

Na podzim se objevil ve třinácti duelech, celkem odehrál 785 minut. Mladému týmu pomohl k pátému místu. „Popravdě jsem si myslel, že to bude o dost horší,“ přiznává.

„Páté místo je dost velký úspěch na to, že osmdesát procent zápasů jsme odehráli v sestavě bez hráčů z ligy,“ říká.

Nyní bude spoluhráčům fandit na dálku. Hodnotit duely může i s Tadeášem Koryčanem. Mladý přerovský kanonýr totiž Olšanského ve Slovácku vystřídá. „Známe se, vozil jsem ho i na tréninky. V divizi dal snad šestnáct gólů, což je dost dobré na tak mladého kluka, který teprve vyšel z dorostu,“ chválí spoluobčana.

„Ale ve třetí lize to mít jednoduché nebude. Bude to chtít hodně práce,“ míní Olšanský. Těžká fuška ale čeká i jeho.