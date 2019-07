Nádhernou přestřelku sledovala asi dvoustovka diváků, která si nenechala ujít druhé přípravné utkání fotbalistů Kozlovic. Kozli po suverénní demolici Morkovic 9:1 tentokrát na svém hřišti přivítali jiný kalibr, třetiligový Vyškov. Nechybělo moc a slavili výhru, nakonec však padli 4:5.

Stejně jako v prvním přáteláku Kozlovice do prvního poločasu nastoupily v rozestavení 3-5-2. Sympatickou ofenzivní hru na tři obránce však hosté nekompromisně trestali, po 25 minutách Vyškov vedl 3:0 a ve vzduchu visel debakl. „Hráči v té obranné trojce musí zůstávat u sebe, to je celé. To se nám pak spravilo,“ řekl po utkání trenér domácích Roman Matějka.