Přerov se ale vrátil do hry. Ve 21. minutě zakončil brejkovou situaci přesně Viktor Kocian a snížil. „Vypadalo to, že je po zápase, ale po naší brance jsme převzali otěže zápasu, byli lepší a soupeře mačkali až do konce,“ popisoval kouč.

Přerov měl několik šancí na vyrovnání. Braun šel sám na gólmana, ale minul. Kudlička brankáři udělal kličku, ale následně netrefil prázdnou bránu. „Nikdo nechápeme, co se stalo,“ řekl k velké příležitosti Chuda.

A přišly také situace, které hosté těžko rozdýchávali. „Podle mého názoru tam byla jasná penalta na Kociana. Ať si každý udělá názor sám podle videa,“ zlobil se Chuda.

VIDEO: Jasná penalta, dvakrát ruka? Přerov podruhé zuří z rozhodčích

Přerov dokonce vyrovnal, ale sudí po chvíli branku odvolal. „Údajně tam byl faul. Nechci se pouštět do hodnocení, jestli byl, nebo ne. Každopádně to odpískal asi po třech sekundách, když už jsme se všichni radovali. Takhle pozdě to posoudit nemůže,“ pokračuje Chuda. Mělo dojít ke skluzu do gólmana a k odpískání až v době, kdy se míč dokutálel za brankovou čáru.

Ten viděl už po čtvrt hodině hry žlutou kartu, chvíli po změně stran byl napomínaný také jeho asistent Petr Bogdaň.

„Byly hodně přísné. Já ji dostal za to, že jsem kopl do naší tašky s míči při frustraci z inkasované druhé branky. Nic nevletělo na hrací plochu, nikoho jsme neinzultoval ani jsem nikomu nenadával. Asistent pak asi za protesty při penaltě, ale těch zákroků tam bylo otočených spoustu. Rozhodčí se nám smáli do obličeje a dělali si s námi, co chtěli,“ byl rozčílený David Chuda.

Ve druhé půli se jeho tým tlačil za vyrovnáním, ale nakonec v závěru z brejku inkasoval třetí branku. „Baťov hrozil z rychlých protiútoků, protože jsme to otevřeli a hráli na tři útočníky. Tam nás podržel Mikeš. Udeřil v poslední sekundě v době našeho největšího tlaku,“ litoval mladý kouč.

Přerov tak po vypadnutí z předkola MOL Cupu s Čechovicemi, které hrají krajský přebor, nevstoupil dobře ani do divize. Po dvou zápasech nemá ani bod.

Kam za sportem: Pokračují nižší fotbaly, hraje se hokej. V nabídce další sporty

„Je to nepovedený vstup do sezony. Pojďme si nalít čistého vína, loni jsme byli předposlední a odešli nám dva nejlepší hráči, což jsou Mirvald s Kašpárkem. Nejstarší náš hráč má 22 let, proto budeme mít problémy. Buď tým ještě posílíme, což je těžké, protože hotového hráče vám nikdo nepustí, nebo budeme bojovat o každý bod. Musíme počítat s tím, že každý bod bude zlatý a musíme se soustředit na klíčové zápasy s týmy okolo nás,“ je si vědom Chuda.

„Ale také soupeř bude mít nejspíš problémy, protože co předvedl, bylo také málo. Porazil nás jen díky naší nedisciplinovanosti a nezkušenosti,“ dodal. David Chuda na závěr.

Kozlovice v MOL Cupu končí, nestačily na Vsetín. Rozhodl sporný moment?

SK Baťov 1930 - 1. FC Viktorie Přerov 3:1 (2:1)

Branky: 6. a 14. Bršlica, 90+3. Bína - 21. V. Kocian.

Rozhodčí: Smýkal - Vlk, Štipčák. ŽK: Pafka, Bršlica, Bína, Kraváček - V. Kocian, A. Kocian, Braun, Otáhal, Chuda, Bogdaň. Diváci: 170.

Přerov: Mikeš - Javora, Řezník, Masný (73. Otáhal), V. Kocian, Jakubowicz (86. Vařecha), Kudlička, A. Kocian (66. Caletka), Janyška (66. Verbich), Braun (86. Pistovčák), Kuča. Trenér: David Chuda.