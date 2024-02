A co na to Horis?

„Měl to domluvené předem, ještě než věděl, že k nám přijde. Takže jsem to respektoval. Pevně věřím, že v mistrovských utkáních chybět nebude,“ přeje si přerovský trenér David Chuda. „Když vidím, kolik mladých ho žere a jak na něj reaguji, asi ho zkusíme využít i pro propagaci mládežnické kopané v našem klubu,“ dodává kouč s úsměvem.

„Přemýšlel jsem o tom. Nechci nic slibovat. Na rovinu, mám docela hodně nápadů, jak to udělat. Ale uvidíme,“ zůstal Horis tajemný.

V sobotu 10. února Daniel Horák nechyběl v sestavě v Přerova v přípravném utkání s Želatovicemi. A na postu levého záložníka byl jedním z nejlepších na hřišti, dokonce dával při výhře Viktorky 4:0 gól.

„Vždycky říkám, že můžu hrát líp. A určitě můžu hrát líp, byl jsem po nemoci a nějaké pauze. Na to to ještě bylo dobré,“ usmíval se Horák.

Po zápase na něj u umělky v Chropyni, kde se přípravný duel odehrál, čekala asi desítka mladých fanoušků. Chtěli podpisy a fotky, stejně jako tomu bylo, když se poprvé objevil na tréninku v Přerově.

„Trénovali jsme teď ale spíš pod umělým osvětlením, takže jsme se s mladými míjeli za tmy a šlo mi dobře se schovat. Ale někteří se otáčeli,“ pousmál se odchovanec Zlína.

Přerovská Viktorka navíc divizi hraje převážně s mladými odchovanci, kterým je kolem dvaceti let. Sociální sítě a Horis jim tak pochopitelně nejsou cizí.

„Je tady mladá kabina, takže asi každý se dívá na YouTube nebo TikTok. Možná mě od vidění znali, teď tam nějaké narážky jsou, ale v pohodě,“ říká Horák.

S divizí to skloubit jde. Musel ale rušit cesty

Vyzkoušel si i angažmá v Rakousku, ale přišlo zranění, po kterém Daniel Horák kopal na podzim krajský přebor. „Chtěl jsem výš, vím, že mám na víc,“ prozradil levonohý fotbalista.

A tak se dohodl s divizní Viktorií Přerov, kde bude v 25 letech plnit roli zkušeného hráče. „Ano, věděl jsem, do čeho jdu. Ale bylo příjemné překvapení, že trenér Chuda má velmi i dobré tréninky, hlavně, co se týče fyzičky,“ zmínil Horis.

Divizi si zahrál už v dresu Vsetína, v sezoně 2019/20 dokonce naskočil do čtyř utkání v barvách třetiligových Otrokovic. Vyšší ambice teď brzdí kariéra youtubera.

„Měl jsem kvůli videím naplánováno ještě spoustu cest – do Londýna nebo Španělska. A už teď je to těžké, kvůli fotbalu jsem je musel rušit,“ prozradil Daniel Horák.

Start v MSFL ale ještě úplně nezavrhuje. „Teoreticky by to šlo, myslím, že tam ještě nějaký prostor je, ale to jen taková myšlenka do budoucna,“ dodal.

Youtuberské prokletí

Teď, když mu roste fanouškovská základna, je prioritou natáčení videí. A třeba také prolomit kletbu, která jako by se nad Horisem vznášela. Messi ani Ronaldo totiž v Rijádu nenastoupili v základní sestavě, Portugalec, jehož tým vyhrál nad Miami 6:0, nehrál vůbec.

„Prokletí pokračuje. Alespoň jsem viděl Messiho, Ronaldo ale jen prošel po hřišti, bohužel byl pouze v hledišti. A když jsem na něj byl poprvé, nebyl ani tam,“ zavzpomínal Horák.

Ve videu starém čtyři měsíce zase marně „naháněl“ v Miami Messiho.

Zdroj: Youtube

Cristiana Ronalda alespoň už na vlastní oči měl možnost sledovat v minulosti. „Viděl jsem ho už na Slovensku a jednou ještě dříve v Saudské Arábii. Trošku jsem si to tedy už prožil a říkal si, že kletba už snad skončila. Ale vypadá to, že ne,“ uzavírá s úsměvem Daniel Horák.