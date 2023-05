Chycená penalta, velký boj, šťastný gól, červená karta a na závěr velké sobotní oslavy. Fotbalisté Kozlovic přivezli ze Vsetína tři body za výhru 1:0. A protože do té doby vedoucí Slavičín v souběžně hraném utkání padl v Holešově 0:2, tým z vesničky u Přerova může už v neděli 4. června slavit zisk divizního titulu. Vše má navíc ve svých rukou.

Brankář Kozlovic Petr Kadlec chytil ve Vsetíně penaltu a stal se překvapivým hrdinou zápasu. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Překvapivým hrdinou bitvy ve Vsetíně byl nakonec brankář hostů Petr Kadlec. Ten totiž v úvodu prvního poločasu chytil penaltu Šulákovi a za svá záda nepustil (i s přispěním břevna) jedinou střelu.

Na druhé straně rozhodl roh Lukáše Kaďorka a hlava stopera Davida Kostky. Jejich první taková spolupráce ještě skončila mimo bránu, ta druhá v 78. minutě se od kolene vsetínského Matyáše odrazila do sítě. Kozlovická radost mohla propuknout.

„Nedařilo se nám vstřelit gól, možná i proto, že jsme v průběhu druhého poločasu dobře věděli, že Holešov vede nad Slavičínem 2:0. Moc jsme chtěli, ale když člověk chce, tím víc to někdy nejde. Nakonec nám pomohl šťastný gól,“ uznal trenér Kozlovic František Rolinc.

Vsetínský David Dulík navíc neudržel nervy na uzdě, za kritiku rozhodčího vyfasoval první a za ostrý zákrok v 86. minutě druhou žlutou kartu, hosté si pak těsné vedení pohlídali.

Oslavy už na Valašsku

Šťastné tři body poslaly Kozlovice zpět na čelo divize E v pravý čas. Stejně jako Slavičín totiž duel závěrečného kola předehrávaly a poslední divizní mač tak odehrají příští víkend. V neděli 4. června doma přivítají Šternberk. V případě výhry kozlů je o divizním titulu jasno.

„Návrat ze Vsetína byl parádní. Už tam jsme déle zůstali v hospůdce a začaly malé oslavy. Už se taky muselo začít řešit, co vše se musí na další týden zajistit,“ přiblížil František Rolinc.

Je ale jasné, že mistrovská trička či čepice klidně mohou zůstat ležet v krabici. Právě třetí Šternberk totiž díky výhře 1:0 nad Zbrojovkou B může v Kozlovicích ještě také promluvit do boje o titul.

„O to to bude zajímavější. My ale musíme poděkovat Holešovu. Je vidět, že Slavičín také neměl na jaře ideální formu,“ uzavřel František Rolinc.

FOTO a VIDEO: Paráda! Šternberk doma porazil béčko Brna a neskončí hůř než třetí

FC Vsetín – FK Kozlovice 0:1 (0:0)

Branka: 78. vl. Matyáš.

Rozhodčí: Schneider – Šafrán, Dedek. ŽK: Surovec (Šumperk). ČK: 86. Dulík (po 2. ŽK). Diváci: 120.

Kozlovice: Kadlec – Kostka, Řehák, Kyselák, Vítek, Kaďorek, Nekuda (61. Galetka), Smolka, Olšanský, Vogl (69. Kozák), Skopal. Trenér: Rolinc.